Umfrage: Bundesbürger:innen gegen Kürzungen bei Solarförderung

Mit großer Mehrheit sprechen sich die Wahlberechtigten in Deutschland gegen Kürzungen bei der Solarförderung aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Solarverbandes BSW-Solar. Die Unterstützung reicht quer durch alle politischen Lager.

75 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland sprechen sich gegen Kürzungen bei der Förderung neuer Solarstromanlagen auf Gebäuden aus. Das hat eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) ergeben. 75 Prozent wollen demnach, dass der Bundestag die Solarförderung für Photovoltaik-Anagen erhöht oder zumindest unverändert fortführt. Lediglich 13 Prozent sprechen sich für Kürzungen aus (siehe Grafik).

Die Unterstützung für die EEG-Vergütung reicht quer durch die politischen Lager: Bei den Wählerinnen und Wählern von CDU/CSU sind 74 Prozent für eine unveränderte oder höhere EEG-Förderung, bei der SPD 77 Prozent. Unter den Wählerinnen und Wählern von Bündnis 90/Die Grünen liegt der Anteil bei 90 Prozent, bei der Linken bei 83 Prozent und bei der AfD bei 63 Prozent.

Die Umfrage erscheint, während die Beratungen über die EEG-Novelle 2027 und das Netzpaket im Bundestag in die entscheidende Phase gehen. Der Wirtschaftsausschuss befasste sich in dieser Woche in zwei öffentlichen Anhörungen mit den Gesetzesvorhaben. „Drei von vier Wahlberechtigten wollen, dass Solardächer weiter verlässlich gefördert werden. Das ist ein klares Signal an den Bundestag“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar. „Die Zahlen belegen: In Zeiten von Energie- und Klimakrise ist es nicht vermittelbar, ausgerechnet eine der günstigsten heimischen Energiequellen auszubremsen. Jede zusätzliche Solaranlage macht uns unabhängiger von teuren Energieimporten und hilft, die Stromkosten zu drücken.“

Bundestag sollte Einschnitte bei Solarförderung zurücknehmen

Der BSW-Solar fordert in den weiteren parlamentarischen Beratungen Nachbesserungen insbesondere an drei zentralen Punkten: Bei PV-Dachanlagen warnt der Verband vor Einschnitten bei der Solarförderung und zusätzlichen Vermarktungspflichten. Photovoltaik-Solarparks dürften nicht durch neue regulatorische Vorgaben künstlich verteuert werden. Zur Verringerung von Netzausbaukosten sollte der Bund den Ausbau von Batteriespeichern und die Digitalisierung der Stromnetze vorantreiben, statt Netzengpassgebiete zu definieren, die vom Ausbau von Windenergie und Photovoltaik ausgenommen sind.

Quelle: BSW-Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH