Demo für Erneuerbare Energien zu EEG und Netzanschlusspaket

Rund 8000 Menschen demonstrierten in Berlin für mehr Erneuerbare Energien. Sie fordern vom Bundestag Nachbesserungen an EEG und Netzanschlusspaket. Aus ihrer Sicht verunsichern sie Investoren. Für PV, Speicher und Wärmepumpen sind vor allem der geforderte Netz- und Speicherausbau sowie eine niedrigere Stromsteuer relevant.

Das Bündnis Erneuerbare Energien hat am 9. Oktober 2026 in Berlin zu einer Demonstration für Erneuerbare Energien aufgerufen. Unter dem Titel „Erneuerbare Energien – Ausbauen statt Ausbremsen!“ kamen nach Angaben des Bündnisses rund 8000 Menschen im Regierungsviertel zusammen. Dem Zusammenschluss gehören nach eigenen Angaben rund 300 Unterstützende aus Branche, Industrie, Beschäftigten, Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie Zivilgesellschaft an. Zu den Erstunterzeichnern zählen unter anderem der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Bundesverband Wärmepumpe (BWP), der Bundesverband WindEnergie (BWE), die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), Green Planet Energy und K2 Systems.

Wogegen richtet sich die Demonstration für Erneuerbare Energien?

Anlass sind die Beratungen im Bundestag über EEG und Netzanschlusspaket. Nach Darstellung des Bündnisses sind das die zentralen energiepolitischen Maßnahmen der kommenden Jahre. Die vorliegenden Entwürfe werden dem Anspruch, die Energieversorgung kostengünstig, versorgungssicher und klimaneutral zu gestalten, aus Sicht des Bündnisses nicht gerecht. Sie brächten Unsicherheit in die Erneuerbaren-Branche, die für Investitionen in Milliardenhöhe, regionale Wertschöpfung und mehr als 436.000 Beschäftigte stehe. Das Bündnis fordert den Bundestag auf, die Entwürfe nachzubessern.

Welche vier Forderungen stellt das Bündnis?

Erstens verlangt das Bündnis einen gesetzlichen Rahmen, der Planungssicherheit, Investitionsanreize und Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren sichert und den Ausbau beschleunigt. Bestehende Betriebe für Bioenergie und Wasserkraft sollen eine Perspektive erhalten. Zweitens fordert es eine Ausbauoffensive für Verteilnetze, Stromspeicher und die Digitalisierung des Energiesystems. Wer teures fossiles Gas durch Erneuerbare ersetze, senke die Strompreise für alle, argumentiert das Bündnis. Drittens soll eine eigene Herstellerindustrie europäische Unabhängigkeit sichern und vor unfairem Wettbewerb geschützt werden. Viertens verlangt es eine niedrigere Stromsteuer für alle. Sie soll E-Autos, Bahnfahren und Wärmepumpen attraktiver machen und die Strompreise senken.

Was sehen die Gesetzentwürfe vor?

Das Bundeskabinett hat EEG-Novelle und Netzanschlusspaket am 29. Juli beschlossen. Die Novelle soll neue Anlagen stärker über Direktvermarktung und Differenzverträge am Markt ausrichten. Für neue Photovoltaikanlagen unter 25 Kilowatt (kW) soll nach Übergangsregelungen keine dauerhafte Förderung mehr gelten, Bestandsanlagen behalten ihre zugesagte Förderung. Im Netzanschlusspaket ist der Redispatch-Vorbehalt besonders umstritten: Neue Anlagen in ausgewiesenen Engpassgebieten sollen für einen begrenzten Zeitraum einen Teil der Abregelung nicht mehr entschädigt bekommen. Netzbetreiber sollen Anschlussanfragen zudem nach sachlichen Kriterien priorisieren können. Das betrifft auch Großbatterien.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sollen die Änderungen die Kosten des Stromsystems senken; an den Ausbauzielen halte die Bundesregierung fest. Beide Vorhaben werden derzeit im Bundestag beraten – verabschiedet sind sie noch nicht.

Wie begründen Verbände, Kommunen und Wissenschaft ihre Kritik?

Jörg Ebel, Präsident des BSW-Solar, warnte, EEG-Reform und Netzpaket drohten zum „politischen Eigentor für Wirtschaft, Klimaschutz und Energieunabhängigkeit“ zu werden. Henning Lorang, geschäftsführender Gesellschafter von KLE-Energie, kritisierte, wer die Solarförderung zusammenstreiche, streiche auch tausende Arbeitsplätze im Handwerk. Bärbel Heidebroek, Präsidentin des BWE, forderte, dass EEG und Netzpaket der Windenergie mehr Marktchancen eröffnen, statt Investitionsrisiken zu schaffen. Thomas Karle, Präsident des Fachverbands Biogas, betonte die Bedeutung von Biogas für eine dezentrale und sichere Energieversorgung.

Christian Porsch, Erster Bürgermeister der Gemeinde Speichersdorf und Sprecher des Appells „Zusammen erfolgreich erneuerbar“, sagte, die Entwürfe drohten, vielen Projekten kurz vor der Umsetzung „buchstäblich den Stecker zu ziehen“. Daniel Friedrich, Bezirksleiter bei der IG Metall Küste, bezeichnete die Erneuerbaren das Fundament für Arbeitsplätze und industrielle Wertschöpfung. Dr. Christine Falken-Großer, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), sagte, die Verhandlungen beträfen nicht nur eine Branche, sondern Arbeitsplätze, Stromrechnungen und Zukunftsperspektiven vieler Menschen. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, plädierte für eine schnellere Energiewende, um die Klimaziele einzuhalten.

Eine vollständige Liste aller Unterzeichner finden Sie hier.

Quelle: Bündnis Erneuerbare Energien – Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH