EEG-Förderkosten neuer Anlagen: Enervis errechnet 0,72 ct/kWh

In der Debatte über die EEG-Reform fordert der LEE NRW, den Förderbedarf neuer Anlagen getrennt von historischen EEG-Zahlungen zu bewerten. Eine vom Verband beauftragte Kurzstudie der enervis energy advisors GmbH beziffert die EEG-Förderkosten neuer Anlagen im untersuchten Wind- und Solarportfolio auf rund 400 Millionen Euro jährlich. Die Modellrechnung basiert auf den Marktwerten von 2025.

Nach Berechnungen der enervis liegen die EEG-Förderkosten neuer Anlagen im untersuchten Portfolio durchschnittlich bei 0,72 Cent je Kilowattstunde. Für das bestehende Wind- und Solarportfolio leitet die Studie 6,58 Cent ab. Das entspricht einem Unterschied von rund 89 Prozent. „Wer die milliardenschweren Zahlungen des historisch gewachsenen EEG-Portfolios heranzieht, um die Kosten des heutigen Ausbaus zu beschreiben, führt die Öffentlichkeit in die Irre“, sagt LEE-NRW-Geschäftsführer Christian Vossler. Es entstehe der Eindruck, neue Wind- und Solaranlagen seien weiterhin hoch subventionierte Technologien. Die Studie zeige das Gegenteil.

Das Neuanlagenportfolio umfasst rund 37,8 Gigawatt Leistung und eine jährliche förderfähige Strommenge von rund 55,8 Terawattstunden. Die Ergebnisse beschreiben den Förderbedarf unter den angesetzten Marktbedingungen, keine langfristige Kostenprognose.

EEG-Förderkosten neuer Anlagen unterscheiden sich nach Technologie

Für 20,09 Gigawatt Windenergie an Land errechnet enervis jährlich 258 Millionen Euro Förderbedarf beziehungsweise 0,61 Cent je Kilowattstunde. Bei 10,2 Gigawatt Freiflächen-PV sind es 37 Millionen Euro und 0,43 Cent. Auf 7,5 Gigawatt Dach-PV entfallen 105 Millionen Euro bei 2,24 Cent.

Der Abstand zum Bestand entsteht insbesondere bei Solar. Die abgeleiteten Bestandswerte betragen 6,80 Cent für Freiflächen-PV und 16,31 Cent für Dach-PV. Bei Wind liegt der Neuanlagenwert dagegen über dem Bestandswert von 0,52 Cent. Die 89 Prozent beziehen sich damit auf den Gesamtvergleich, nicht auf jede einzelne Technologie.

Zudem unterscheiden sich die Portfoliostrukturen und Bezugsgrößen: Bei Neuanlagen nutzt enervis die förderfähige Strommenge nach Abzügen, beim Bestand die Bruttostromerzeugung. Die Bestandswerte beruhen teilweise auf einer prognosegestützten Aufteilung der Förderausgaben.

EEG soll Investitionen absichern

Nach Darstellung des LEE NRW hängt der zusätzliche EEG-Förderbedarf wesentlich von den Erlösen am Strommarkt ab. Höhere Marktwerte senken den Förderbedarf, niedrigere erhöhen ihn. Das kann sich etwa in Energiekrisen zeigen: Treiben höhere fossile Brennstoffpreise die Strompreise nach oben, können auch die Markterlöse von Wind- und Solaranlagen steigen. Dadurch sinkt ihr zusätzlicher EEG-Förderbedarf. Bei ausreichend hohen Markterlösen kann die Marktprämie für neuere Anlagen vollständig entfallen.

Der Verband sieht das EEG deshalb zunehmend als Absicherung für Investitionen. „Es schafft langfristige Erlössicherheit und ermöglicht damit Investitionen und günstige Finanzierungskonditionen“, so Vossler.

EEG-Reform: LEE NRW verweist auf Tankrabatt

Laut LEE NRW werden in der EEG-Reform kürzere Förderzeiträume und niedrigere Ausschreibungshöchstwerte diskutiert. Der Verband fordert, bei der Bewertung energiepolitischer Instrumente denselben Maßstab anzulegen.

Als Gegenargument zu weiteren Kürzungen verweist der Verband auf den dreimonatigen Tankrabatt 2026. LEE NRW zufolge veranschlagt das Bundesfinanzministerium dessen Steuermindereinnahmen auf rund 2,5 Milliarden Euro. Das sei mehr als das Sechsfache des modellierten jährlichen Förderbedarfs für das untersuchte Neuanlagenportfolio.

Der Vergleich stellt dreimonatige Steuermindereinnahmen jährlichen EEG-Zahlungen gegenüber und erlaubt keine Bewertung der Wirksamkeit beider Instrumente. Für die Reformdebatte zeigt die Studie, weshalb historische Gesamtzahlungen den Förderbedarf neuer Anlagen nicht pauschal beschreiben. Die gesamten Energiewendekosten einschließlich Netzen und Speichern untersucht sie nicht.

Die vollständige Studie finden Sie hier.

Quelle: LEE NRW e.V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH