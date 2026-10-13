Aurora Solar und K2 Base: Schnittstelle für die Montageplanung

Eine neue Verbindung zwischen der Aurora Solar und K2 Base soll die mehrfache Erfassung von Dach- und Moduldaten reduzieren. Installationsbetriebe können abgeschlossene PV-Designs übernehmen und für die Planung der Unterkonstruktion nutzen.

Die Schnittstelle zwischen Aurora Solar und K2 Base steht ab sofort zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer starten die Übertragung über die K2-Base-Kachel im Aurora Solar Design Mode. Dabei gelangen unter anderem Dachgeometrie, Dachtypklassifizierung, vorhandene Hindernisse und Metadaten zu den verwendeten Modulen in die Auslegungssoftware von K2 Systems.

Aurora Solar und K2 Base verbinden Planungsschritte

Nach Unternehmensangaben öffnet sich K2 Base nach der Übergabe in einem neuen Browser-Tab und erstellt automatisch ein vorausgefülltes Projekt. Installationsbetriebe müssen das Dachmodell dadurch nicht erneut anlegen und können direkt mit der Auslegung des Montagesystems beginnen.

Die Schnittstelle überträgt damit vorhandene Planungsdaten aus dem Anlagendesign in die Software für die Unterkonstruktion. Die spezifische Montageplanung erfolgt weiterhin in K2 Base. Ein abgeschlossenes Aurora-Design bildet somit die Ausgangsbasis für den nächsten Planungsschritt, ersetzt diesen aber nicht.

Weniger doppelte Eingaben bei Dach- und Moduldaten

Den Unternehmen zufolge erfassen Planungsteams Dachflächen, Aufbauten und Modulfelder bislang häufig in mehreren Systemen. Beim Wechsel zwischen Vertriebs-, Anlagen- und Montageplanung entstehen dadurch zusätzliche manuelle Arbeitsschritte.

Die Anbieter erwarten, dass die Schnittstelle doppelte Eingaben reduziert und den Übergang zur Montageplanung beschleunigt. Wie viel Zeit Betriebe damit sparen können, beziffern sie in der Pressemitteilung nicht. Der angekündigte Nutzen betrifft vor allem die Weiterverwendung von Daten, die bereits während der Anlagenplanung erfasst wurden.

Aurora Solar bietet eine cloudbasierte Plattform für Vertriebs- und Planungsteams von Solarbetrieben. K2 Systems ergänzt seine PV-Montagesysteme durch digitale Planungstools wie K2 Base. Die Integration verbindet damit die Anlagenplanung eines Softwareanbieters mit der Auslegungssoftware eines Montagesystemherstellers.

Montagesystem weiter in K2 Base auslegen

Für die Fachpraxis ist entscheidend, welche Daten nach der Übergabe bereits vorliegen und welche Angaben für die Montageplanung noch erforderlich sind. Die PM nennt die übertragenen Datenarten, beschreibt jedoch nicht den vollständigen anschließenden Eingabe- und Prüfprozess.

Die Verbindung setzt an der erneuten Erfassung vorhandener Projektdaten an. Den konkreten Zeitgewinn im jeweiligen Planungsablauf lässt die Mitteilung offen.

Quelle: Aurora Solar GmbH / K2 Systems GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH