Speicherhersteller Sonnen: Hohe Verluste und Insolvenz

Der Allgäuer Batteriespeicher-Pionier Sonnen ist laut Medienberichten insolvent. Der letzte Jahresabschluss zeigt, wie tief das Unternehmen in den roten Zahlen steckte. Das Unternehmen hatte erst vor zwei Monaten den Eigentümer gewechselt.

Der Speicherhersteller Sonnen aus Wilpoldsried hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das berichtet das Handelsblatt. Die Erklärung zur Zahlungsunfähigkeit erfolgte demnach nur zwei Monate nach dem Verkauf der Gesellschaft von Shell an den Investor Tiven. Dieser wiederum betreibt das Investmenthaus Aurelius, das bei der angestrebten Sanierung helfen soll. Sonnen war für eine Anfrage nicht zu erreichen. Klar ist aber: das Unternehmen hatte hohe Verluste eingespielt.

Dem Bericht zufolge hätten auch mehrere Töchter Insolvenz angemeldet. Lediglich eine Gesellschaft soll gerettet werden. Sonnen beschäftigt ferner rund 400 Mitarbeiter. Shell hatte das Unternehmen 2019 gekauft. Beim Blick in die Unternehmensdatenbank North Data zeigt sich, dass die sonnen GmbH lediglich 2020 einen kleinen Gewinn erwirtschaften konnte. 2024 stürzte das Unternehmen tief in die roten Zahlen.

Den stärksten Umsatzschub gab es 2023: verglichen mit dem Vorjahr war der Umsatz laut Jahresabschluss um 40 Prozent auf 263,5 Millionen Euro abgestiegen – bei einem Jahresfehlbetrag von fast neuen Mio. Euro. 2024 brach der Umsatz der GmbH auf 68,4 Mio. Euro ein. Der Verlust weitete sich auf 107 Mio. Euro aus.

Quelle: Handelsblatt / North Data | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH