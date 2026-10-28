Fraunhofer IISB verstärkt die Stromrichter-Forschung im Fraunhofer-Cluster CINES

Moderne Stromrichter sind unverzichtbar für die Energiewende. Das Fraunhofer IISB bringt nun seine Kompetenzen in Halbleitertechnik und Leistungselektronik in die systemische Energieforschung von CINES ein.

Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB ist ab sofort assoziiertes Mitglied des Fraunhofer-Exzellenzclusters CINES. Damit bringt das Erlanger Institut seine Kompetenzen in Halbleitertechnik und Leistungselektronik in die systemische Energieforschung bei CINES ein. Im Fokus steht eine Schlüsseltechnologie des künftigen Energiesystems: Stromrichter der nächsten Generation.

„Stromrichter regeln die physikalischen Eigenschaften des Stroms in unseren Netzen und Anlagen. Für die Energiewende müssen wir diese unbedingt weiterentwickeln“, sagt Sönke Rogalla, Leiter des Forschungsfeldes Leistungselektronik im Fraunhofer-Exzellenzcluster CINES und Abteilungsleiter Leistungselektronik und Netzintegration am Fraunhofer ISE. „In Zukunft benötigen wir deutlich mehr Stromrichter und diese müssen mit modernen Halbleitermaterialien leistungsstärker, effizienter sowie platz- und ressourcenschonender werden.“

Stromrichter für stabile Netze und leistungsstarke Anlagen

Zwei übergreifende Entwicklungen machen moderne Stromrichter unverzichtbar für die Energiewende. „Zum einen durchlaufen Stromnetze derzeit einen grundlegenden Wandel von einem elektromechanischen zu einem auf Stromrichter basierenden System“, sagt Rogalla. Bisher hat die träge Schwungmasse der Turbinen konventioneller Großkraftwerke Spannung und Frequenz des Wechselstroms im Netz stabilisiert. Aufgrund ihrer Verdrängung durch erneuerbare Energien müssen diese Systemdienstleistungen zunehmend Stromrichter erledigen.

Zum anderen finden immer mehr Anlagen und Technologien mit hohen elektrischen Anschlussleistungen wie Großwärmepumpen, Batteriespeicher, Elektrolyseure, Schnelladestationen und Rechenzentren Eingang ins Energiesystem. All diese sind per Stromrichter ans Netz angebunden. „Wir rechnen bis 2045 mit einer mehr als Versiebenfachung der stationären Stromrichterleistung auf rund 1.800 Gigawatt, sehr häufig durch große Anlagen im Multi-Megawatt-Bereich. Heutige Systeme können diese Anforderungen nur mit riesigem Platz- und Ressourcenaufwand bewältigen“, so Rogalla.

Innovative Halbleiter reduzieren Baugröße und Materialaufwand

Durch den Einsatz innovativer Halbleitermaterialien wie Siliziumkarbid können Forscher:innen die Baugröße und den Materialaufwand deutlich reduzieren. „In Fahrzeuganwendungen ist es uns bereits gelungen, das Systemvolumen um 50 bis 60 Prozent gegenüber herkömmlichen Technologien zu reduzieren“, sagt Jörg Schulze, Leiter des Fraunhofer IISB. Geringere Schaltverluste und höhere Betriebstemperaturen erlauben es insbesondere, allein die Kühlkörper um 30 bis 40 Prozent kleiner auszulegen. „Gerade in den hohen Leistungsklassen im Stromsystem addieren sich die Einsparpotenziale enorm«, so Schulze. „Wir können individuelle Anlagen günstiger und auf kleinerer Fläche errichten, während unsere Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Aluminium deutlich sinkt.“

Quelle: Fraunhofer IISB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH