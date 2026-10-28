Warmwasser mit Photovoltaik: My-PV bringt Setup-App für Heizstab-Inbetriebnahme heraus

Die Setup-App erkennt My-PV-Geräte im Netzwerk und führt Anwender und Fachhandwerker Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme.

Mit der neuen My-PV-Setup-App will der österreichische Spezialist für Photovoltaik-Wärme My-PV die Einrichtung seiner Heizstäbe für die Warmwasser-Bereitung mit Solarstrom vereinfachen Die App erkennt automatisch verfügbare My-PV-Geräte sowie kompatible Komponenten von mehr als 90 Partnern im Netzwerk – darunter Wechselrichter, Batteriespeicher und Ladestationen. Die Geräte lassen sich direkt über die App einbinden – unabhängig davon, ob sie per LAN oder WLAN mit dem Netzwerk verbunden sind. Die Software arbeitet zudem Firmware unabhängig und unterstützt auch ältere Geräte. So soll die erstmalige Konfiguration von My-PV Lösungen mit unterschiedlichen Komponenten im Energiesystem komfortabler werden. „Wir vereinfachen das erste Setup unserer Produkte weiter durch ein hundertprozentiges Plug and Play“, sagt Bernhard Rimpler, Leitung IT bei My-PV.

Ein übersichtlicher Einrichtungsprozess führt laut Unternehmen die Anwender durch die einzelnen Schritte. Fachhandwerker können über die App Einstellungen vornehmen, Betriebsdaten einsehen und detaillierte Konfigurationen anpassen. Einige Details, erste Auswertungen und teilweise Diagramme lassen sich direkt in der App unabhängig von der My-PV-Cloud abrufen. Die volle Möglichkeit zur Analyse der Betriebsdaten der Photovoltaik-Wärmeanlage besteht aber erst in der Cloud. Die verfügbaren Betriebsdaten helfen dabei, die angeschlossenen Komponenten im Blick zu behalten und die Einstellungen an die jeweilige Anlage anzupassen. Das ist laut Hersteller besonders relevant, wenn man PV-Überschüsse für die Wärmeerzeugung nutzen will.

Die neue App unterstützt Fachhandwerker bei der Inbetriebnahme und hilft Anwendern, ihre Lösungen zur Eigenverbrauchsoptimierung übersichtlich einzurichten.

Quelle: My-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH