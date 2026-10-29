Energiespeicherprojekt Albatross: Giga Storage schließt Finanzierung ab

In Niedersachsen soll einer der größten Batteriespeicher Deutschlands entstehen. Nun hat der Betreiber Giga Storage die Finanzierung abgeschlossen. Anfang 2027 soll der Bau beginnen.

Giga Storage, europäischer Betreiber von Großbatteriespeichern, hat die Finanzierung für den Bau des Energiespeicherprojektes Albatross nahe Neuenkirchen in Niedersachsen abgeschlossen. Albatross zählt zu den größten Speicherprojekten Deutschlands. Ein Konsortium aus sieben internationalen Banken – ABN Amro, Hamburg Commercial Bank, ING, Rabobank, Siemens Financial Services über die Siemens Bank, SMBC und Société Générale – stellt für das Projekt ein Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 260 Millionen Euro bereit. Der Finanzierungsabschluss erfolgte Ende Oktober 2026. Der Baubeginn des Speicherprojektes ist für Anfang 2027 und die Inbetriebnahme für Anfang 2029 geplant.

Albatross ist das erste Projekt von Giga Storage in Deutschland und verfügt über eine Leistung von 350 MW sowie eine Speicherkapazität von 1.400 MWh. Dies entspricht in etwa dem täglichen Stromverbrauch von 193.000 deutschen Haushalten. Die Anlage wird über die benachbarte 380-kV-Umspannanlage Merzen direkt an das Höchstspannungsnetz des deutschen Übertragungsnetzbetreibers Amprion angeschlossen. Den Netzanschlussvertrag habne die Unternehmen am 14. Oktober 2026 unterzeichnet. Es ist einer der ersten Verträge dieser Art, den Amprion für einen Großenergiespeicher geschlossen hat. „Albatross zeigt, dass große Energiespeicher zunehmend den Sprung von der Planung in die Realität schaffen“, sagt Amprion-CEO Christoph Müller. „Bis Ende 2030 wollen wir Kundenprojekte mit einer Anschlussleistung von bis zu 35 Gigawatt an unser Netz anschließen – darunter auch weitere Energiespeicher.“

Vor dem Finanzierungsabschluss hatte Giga Storage bereits alle wesentlichen Projektvoraussetzungen erfüllt, darunter die erforderlichen Genehmigungen sowie die Grundstücks- und Lieferverträge. CATL übernimmt die Planung, den Bau und die Wartung des Speichers und wird dabei mit mehreren europäischen Subunternehmen zusammenarbeiten.

Giga Storage beschleunigt internationales Wachstum

Mit Albatross hat Giga Storage nach Leopard (300 MW in den Niederlanden) und Green Turtle (700 MW in Belgien) nun Energiespeicher mit einer Gesamtleistung von rund 1,4 GW und einer Speicherkapazität von 5,6 GWh in den Niederlanden, Belgien und Deutschland im Bau.

„Albatross ist unser erster großer Schritt in Deutschland und ein wichtiger Meilenstein für unser Wachstum. Mit der Inbetriebnahme von Leopard im kommenden Jahr sind wir auf Kurs, bis 2030 mehr als 2 GW an Leistung in Betrieb zu haben und zu einem führenden Unternehmen für Großenergiespeicher in Nordwesteuropa zu werden. Jedes Projekt, das wir bauen, ist kritische Infrastruktur für ein bezahlbares, zuverlässiges und nachhaltiges europäisches Energiesystem“, sagt Kevin Dijkers, CEO von Giga Storage.

Animesh Ranjan, Chief Investment Officer von Giga Storage, ergänzt: „Die Finanzierung dieses Projekts in Deutschland zeigt, dass Banken weiterhin großes Interesse daran haben, in die Energiewende zu investieren, und dass dieses Vertrauen über nationale Grenzen hinausreicht. Ein großer Teil des Bankenkonsortiums für unser Projekt Green Turtle in Belgien beteiligt sich auch am Projekt Albatross. Zudem freuen wir uns sehr, neue Kreditgeber gewonnen zu haben. Die Unterstützung unserer Bankpartner ist entscheidend, um weitere Großenergiespeicherprojekte zu entwickeln und damit die Herausforderungen durch Netzengpässe in ganz Europa anzugehen.“

ING begleitete die Transaktion als Finanzberater. Clifford Chance beriet Giga Storage als Rechtsberater des Kreditnehmers und White & Case beriet das Bankenkonsortium als Rechtsberater der Kreditgeber.

Quelle: Giga Storage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH