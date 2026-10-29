Insolvenzwelle in der Photovoltaik: Installationsbetriebe besonders betroffen

Eine Analyse des Marktforschungsunternehmens HDH Group untersucht die Struktur der Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland. Bei den Insolvenzen ist die Photovoltaik-Branche überdurchschnittlich stark betroffen ⎼ besonders PV-Installationsbetriebe und Solarhandel.

Das Marktforschungsunternehmen HDH Group mit Sitz in Salzburg hat einen Report zu den Gesellschaften in Deutschland vorgelegt, die im Geschäftsfeld Energiewende tätig sind. Zudem analysiert der Report die aktuelle Insolvenzwelle in der Photovoltaik-Branche.

23.273 Kapitalgesellschaften in den Bereichen Photovoltaik, Windenergie oder Biogas und Biomasse aktiv oder erzeugen Strom aus erneuerbaren Quellen. Das sind laut HDH Group 2,0 % des Gesamtbestands an Gesellschaften. Mit 13.911 sind die meisten davon Photovoltaik-Unternehmen. Auf die entfallen Windenergie 4.787, auf Biogas und Biomasse 2.893. Die Gründung von Gesellschaften hängt von den EEG-Förderbedingungen ab. So gab es in der Photovoltaik eine erste Gründungswelle im Jahr 2010 und eine zweite sehr starke in den Jahren 2022 und 2023. Allein im Jahr 2023 gab es laut Report 1.910 Gründungen.

Insolvenzwelle folgt Photovoltaik-Gründungswelle

„Der zweiten Solarwelle folgt eine Welle von Insolvenzen“, heißt es in dem Report. „Im Jahr 2023 wurden 27 Insolvenzen von Solargesellschaften verzeichnet, im Jahr 2025 waren es 170.“ Der Grund sei der Rückgang der Nachfrage nach Photovoltaik-Dachanlagen, als die Strompreise nach der Krise wieder sanken und die Zinsen für die Finanzierung stiegen. Zugleich seien die Solarmodul-Preise gefallen, sodass Händler mit Lagerbeständen zu hohen Einstandspreisen Verluste machten. Nach Quartalen aufgeschlüsselt, ist im Report die bisher höchste Zahl an Insolvenzen in der Photovoltaik-Branche im zweiten Quartal 2026 zu verzeichnen.

Unter den Gesellschaften, die Solaranlagen errichten, liegt die Insolvenzquote derzeit bei 25,4 ‰ (siehe Abbildung). Das ist rund dreimal so hoch wie im Gesamtbestand der Gesellschaften. Im Solarhandel liegt die Insolvenzquote derzeit bei 21,4 ‰. Auch Betreiber von Photovoltaik-Anlagen sind betroffen. Hier liegt die Quote aber nur bei 5,3 ‰. Dazu heißt es in dem Report: „Das Muster entspricht dem, was die Organisationsforschung für junge Gesellschaften in einem plötzlich gewachsenen Markt erwartet. Wer in der Welle gegründet hat, verfügt über wenig Kapital, wenig Erfahrung und wenige feste Kunden. Mit 4,6 Jahren im Median sind die Solarteure die jüngste Gruppe dieses Reports. 60,3 % dieser Gesellschaften entstanden seit 2020.”

Der Report „Die Gesellschaften der Energiewende“, der die Insolvenzwelle in der Photovoltaik in Deutschland untersucht, ist unter diesem Link zu finden.

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Quelle: HDH Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH