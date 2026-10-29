Neues Solarmodul von Jinko Solar erreicht 25,52 % Wirkungsgrad

Das komplett schwarze Solarmodul Tiger Neo 5.0 des chinesischen Photovoltaik-Herstellers Jinko Solar erreicht einen Wirkungsgrad von 25,52 %. Es kombiniert TOPCon und Heterojunction auf Basis der Rückkontakttechnologie.

Jinko Solar hat mit dem Tiger Neo 5.0 ein komplett schwarzes Solarmodul für Privathaushalte vorgestellt. Es basiert auf der neuen TAC-Technologie des Unternehmens und ist die erste auf den Markt gebrachte Version mit der neuen Technologie. Das 48-Zellen-Modul, liefert eine maximale Leistung von 510 W.

Das neue Solarmodul zeichnet sich laut Hersteller durch ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild aus als herkömmliche Back-Contact-Solarmodule (BC-Solarmodule). Die TAC-Technologie kombiniert laut Hersteller den Ladungsträgertransport von TOPCon mit der Niedertemperaturverarbeitung und der Passivierung der positiven Elektrode der Heterojunction-(HJT)-Technologie auf Basis der Rückkontakttechnologie. Das soll den Spitzenwirkungsgrad dieser Solarzelle auf 28 % steigern, womit dieser sich der theoretischen Grenze von monokristallinen Siliziumzellen nähert.

In Verbindung mit einem „Zero-Gap“-Zellenlayout und der „Hidden-Ribbon“-Technologie auf Modulebene erreicht das Photovoltaik-Modul einen Wirkungsgrad von 25,52 %. Im Vergleich zu herkömmlichen Rückkontakt-Solarmodulen liefert es laut Hersteller etwa 30 Watt mehr. Zudem senken halbleitertaugliche Nieder- und Hochtemperaturprozesse den Leistungstemperaturkoeffizienten auf -0,24 %/℃, was einen höheren Energieertrag in Umgebungen mit hohen Temperaturen bedeutet.

„Unsere Vision für das Tiger Neo 5.0 war es, ein Modul zu entwickeln, das speziell auf hochwertige Wohnhausdächer zugeschnitten ist. Es setzt neue Maßstäbe sowohl in puncto Leistung als auch Ästhetik durch Innovationen in den Bereichen Zelltechnologie, Passivierungsverfahren, strukturelles Design, Modulformat und Verbindungen“, sagt Charlie Cao, CEO von Jinko Solar.

Quelle: Jinko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH