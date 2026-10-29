Peter Stratmann (BNetzA): Mit der MiSpeL jetzt Erfahrungen sammeln!

Foto: Bundesnetzagentur Peter Stratmann, Leiter des Referats Erneuerbare Energien bei der Bundesnetzagentur.

Seit dem 1. Oktober gilt die Festlegung der Bundesnetzagentur (BNetzA) für die Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL). Peter Stratmann ist als Referatsleiter für Erneuerbare Energien bei der Behörde einer der „Väter” der MiSpeL-Regeln. Er spricht im Interview mit Solarthemen-Chefredakteur Guido Bröer über die Freuden der Pflicht und die Chancen, die sich aus der Festlegung für den bivalenten Betrieb von Speichern und E-Mobil-Ladepunkten ergeben.