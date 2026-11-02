ASEW: 330 GWh Herkunftsnachweise für Stadtwerke – Preise gestiegen

Die Preise für Herkunftsnachweise von Ökostrom in Europa haben sich 2026 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Sie lagen zuletzt zur Beschaffung für Stadtwerke zwischen 1,90 und 2,10 Euro je Megawattstunde.

Die Stadtwerke-Kooperation ASEW hat bei ihrer jüngsten Sammelausschreibung für insgesamt 17 Stadtwerke mehr als 330 Gigawattstunden Herkunftsnachweise (HKN) beschafft. Die georderten Mengen verteilten sich auf drei Qualitätsstufen sowie Produktionsjahre bis einschließlich 2029, teilte die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- & Wasserverwendung (ASEW) mit.

Marktpreise über Vorjahresniveau

Die Preise für Herkunftsnachweise aus dem europäischen Verbundnetz bewegten sich im Rahmen der Ausschreibung je nach Produktionsjahr und Technologie zwischen rund 1,90 und 2,10 Euro pro Megawattstunde. Das sei fast doppelt so viel wie Ende Oktober 2025. Bis zum Jahresende 2025 seien die Preise sogar auf rund 0,60 Euro pro Megawattstunde gesunken.

Seitdem zogen die Notierungen bis Mitte September 2026 wieder auf etwa zwei Euro pro Megawattstunde an. Für Stadtwerke gewinne eine professionelle Marktbeobachtung vor diesem Hintergrund zunehmend an Bedeutung. „Die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate zeigt, wie dynamisch der Markt für Herkunftsnachweise geworden ist“, erklärt Christian Esseling, stellvertretender Abteilungsleiter Energievertrieb & Kunde bei der ASEW.

Auf der Angebotsseite habe es verschiedene Faktoren gegeben, die den Markt beeinflussten. Zwar habe die Solarstromproduktion im August deutlich über dem Vorjahreswert gelegen, gleichzeitig führte eine schwache Wasserkrafterzeugung aufgrund niedriger Speicherstände und unterdurchschnittlicher Niederschläge zu einem insgesamt leicht geringeren Erzeugungsniveau. Besonders in den nordischen Ländern und in der Alpenregion bleibe die hydrologische Situation angespannt.

Zuletzt sorgten höhere Niederschläge für eine leichte Entspannung. Dennoch dürfte die Wasserkrafterzeugung weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt verharren. Dies stütztedie Erwartungen an ein kurz- bis mittelfristig stabiles Preisniveau. Hinzu komme, dass mit dem Ende des Sommers die Bedeutung der Solarstromerzeugung saisonal abnehme, während die stärker schwankende Windstromproduktion wieder mehr in den Fokus rücke.

Deutsche Nachfrage wächst

Auch auf der Nachfrageseite sprächen die Marktdaten für eine stabile Entwicklung. Die jüngst veröffentlichten Zahlen des HKN-Register-Dachverbands Association of Issuing Bodies (AIB) zum Entwertungszeitraum 2025 zeigten, dass die deutsche Nachfrage nach Herkunftsnachweisen von 222 auf 235 Terawattstunden gestiegen ist.

Für die ASEW bestätigt die erfolgreiche Sammelausschreibung den Nutzen gemeinsamer Beschaffungsmodelle.

Quelle: ASEW| www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH