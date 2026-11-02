Kostal Plenticore G3 mit M-Tec Energy Tower kompatibel

Die Wechselrichter vom Typ Plenticore G3 von Kostal lassen sich nun auch mit Batteriespeichern der Serie Energy Tower von M-Tec kombinieren. Kostal erweitert damit seine Kompatibilitätsliste.

Kostal erweitert die Auswahl kompatibler Batteriespeicher für die Plenticore G3 Wechselrichter. Mit dem M-Tec Energy Tower stehe dafür eine weitere modular aufgebaute Hochvoltbatterie zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. Diese lasse sich für unterschiedliche Anforderungen im privaten und gewerblichen Bereich konfigurieren.

Die Kombination verbinde die Einsatzmöglichkeiten der Kostal Wechselrichter mit dem skalierbaren Speicherkonzept von M-Tec. Damit erhielten Fachpartner zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung neuer Photovoltaikanlagen und bei der Nachrüstung bestehender Systeme.

Der M-Tec Energy Tower basiere auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) und lasse sich mit zwei bis zehn Batteriemodulen konfigurieren. Je nach Ausbaustufe stünden nominelle Speicherkapazitäten von 9,2 bis 46,0 Kilowattstunden (kWh) zur Verfügung.

Die modulare Bauweise ermögliche eine bedarfsgerechte Dimensionierung – vom Einfamilienhaus mit Batteriespeicher bis hin zu Anwendungen mit erhöhtem Energiebedarf. Der Energy Tower verfüge ferner übr ein integriertes Batteriemanagementsystem.

Die Kostal Plenticore G3 Familie biete unterschiedliche Optionen für die Integration von Batteriespeichern:

Plenticore G3 (S, M, L): Dreiphasige Hybridwechselrichter für die direkte DC-Anbindung von Hochvoltbatterien.

Plenticore MP G3: Einphasige Wechselrichterlösung mit optionaler Batteriespeicheranbindung.

Plenticore BI 25 G3: Batteriewechselrichter für AC-gekoppelte Speichersysteme und die Nachrüstung bestehender Anlagen.

Kostal erweitert damit seine Batteriekompatibilitätsliste. Demnach sind einzelne Produkte der Unternehmen BYD, Dyness, LG und Varta freigegeben.

Quelle: Kostal | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH