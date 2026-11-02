Sigenergy: Neuer Kompaktspeicher SigenCube für Großprojekte

Batteriespeicherproduzent Sigenergy stößt in den Markt für Großprojekte vor. Das Unternehmen will im deutschsprachigen Raum mit dem Kompaktspeicher SigenCube bei Industrieunternehmen punkten.

Der bisher vor allem im Heimspeicher-Segment aktive Anbieter Sigenergy erweitert seine Produktpalette mit dem Speicher SigenCube für den Bereich der Großprojekte. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der neue Speicher auf Utility-, Gewerbe- und Industriekunden zugeschnitten. Er verbinde hohe Energiedichte, Sicherheit und technische Eigenschaften wie Schwarzstartfähigkeit mit einem leisen Betrieb und kompakter Bauweise.

„Die Installation großer Energiespeicher bedeutet nicht länger, wertvolle Fläche über Gebühr beanspruchen zu müssen“, sagt Sven Albersmeier-Braun, Vice President Sales für die DACH-Region bei Sigenergy heraus. „Denn der SigenCube erreicht eine Energiedichte von über 220 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter.“ Damit spare er im Vergleich zu Standard-Lösungen mehr als 30 Prozent an Platz. Das Produkt sei zudem mit Schallimmissionen von 60 Dezibel (db) “das geräuschärmste am Markt verfügbare Energiespeichersystem”.

Überlasttoleranz und Schwarzstartfähigkeit

Der SigenCube biete außerdem eine Überlasttoleranz von 150 Prozent. Das bedeute, dass die Speicher in der Lage seien, 150 Prozent der Spitzenleistung von zum Beispiel Klimaanlagen, Pumpen und Kompressoren für einen Zeitraum von zehn Sekunden bereitzustellen. Damit unterstützten sie Systemlasten wie sie schwere Industriemaschinen benötigten.

Industrieanlagen müssen gegen plötzliche Netzschwankungen genauso gewappnet sein wie gegen Stromausfälle. SigenCube biete dafür eine unterbrechungsfreie Umschaltung in 0 Millisekunden, die Überbrückung von Spannungseinbrüchen und -spitzen und die Netzbildung bis hin zur Schwarzstartfähigkeit im MWh-Bereich.

Ein KI-gestütztes Thermomanagement überwache ferner die Temperatur der einzelnen Batteriezellen und erstelle die Lastprognose für den Folgetag. Das optimiere die Kühltemperatur für jede einzelne Zelle und senke den Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent.

Im Batteriemodul komme ein hochtemperaturbeständiger, feuerhemmender Isolationsaufbau zum Einsatz. Jedes Modul enthalte 40 NTC-Temperatursensoren, die jeweils 64 Zellen pro Modul überwachen. Mit 0,625 NTC pro Zelle sei die Konzentration höher als bei üblichen Industriespeichern (kleiner 0,23 NTC pro Zelle).

Zusätzlich verfüge das System über eine integrierte Architektur, die das Stromumwandlungssystem (PCS), die Hochspannungskomponenten und die Verteilereinheiten in einem einzigen Schrank vereine. Für eine einfache Skalierung von Projekten im Multi-Megawatt-Bereich sei in jedem Schrank ein integriertes Energiemanagementsystem (EMS) enthalten.

Marktoffensive ab 2027

Das System verspreche ebenfalls niedrige langfristige Betriebs- und Wartungsaufwendungen. So komme ein geschlossener Kühlkreislauf mit langer Lebensdauer zum Einsatz. Das minimiert planmäßige Austausche deutlich.

Darüber hinaus setze der SigenCube auf ein aktives Balancing zum Ausgleich der Zell-Ladezustände (State of Charge – SoC). Ein Balancing-Strom von sieben Ampere sorge dafür, die Batterieeinheiten kontinuierlich im Gleichgewicht zu halten. Dadurch entfalle die Notwendigkeit, wiederkehrende SOC-Kalibrierungen vor Ort vornehmen zu müssen.

Erste Anlagen des SigenCube seien bereits kommerziell am Markt. Die großflächige Einführung soll in der DACH-Region ab 2027 erfolgen.

Quelle: Sigenergy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH