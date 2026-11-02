Startup Edenenergy: alte E-Scooter-Akkus zu neuen Industriespeichern

Ein Startup des Fraunhofer ISE will Alt-Akkus etwa von E-Bikes für Second-Life-Industriespeicher aufbereiten. Die gebrauchten Batterien haben eine Restkapazität von 80 bis 90 Prozent.

Das Freiburger Startup Edenenergy setzt gebrauchte Akkus von E-Bikes und E-Scootern für neue Industriespeicher in Wert. Das teilte das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme (ISE) mit. Bei dem Unternehmen handele es sich um eine Ausgründung des Instituts.

Allein in Deutschland landeten jedes Jahr etwa eine Million leistungsfähiger Akkus von E-Bikes oder Scootern frühzeitig im Müll, obwohl sie oft noch einen Großteil ihrer Kapazität besitzen. Edenenergy will daraus modulare Industriespeicher aus Second-Life-Akkus entwickeln, die leistungsstark, kostengünstig und nachhaltig sind. Die ehemaligen Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE setzten auf ein System mit austauschbaren Batteriemodulen und einer flexiblen Leistungselektronik, die heterogene Batterien effizient und sicher in stationären Speichern kombiniere.

Im Bereich der Autobatterien haben Second-Life-Konzepte bereits gezeigt, wie wertvoll gebrauchte Energiespeicher sein können. Das Potenzial der Mikromobilität, also den Millionen E-Bikes und E-Scootern, von denen immer mehr als Rückläufer zurückkommen, bliebe bislang aber ungenutzt. Dies liege an der enormen Vielfalt der Akkus – Bauformen, Zelltypen, Energiemanagementsysteme – die eine standardisierte Weiterverwendung erschweren.

Standardisierung für heterogene Akkus

Hier setze das Startup mit einer am Fraunhofer ISE entwickelten Leistungselektronik an: »Sie erlaubt es, verschiedene Speicher zusammenzuschließen und eine Kommunikation mit verschiedenen Modulen aufzubauen, ohne dass dafür die Akkus zerlegt werden müssen«, erklärt Florian Bierwirth, der wie seine Mitgründer Daniel Seeger und Hannes Kurzmann zuvor in der Abteilung Leistungselektronik des Fraunhofer ISE tätig war.

Für den Markteinstieg setzt das Start-Up auf Industriespeicher mit 70 Kilowattstunden (kWh) Kapazität. »Mitte Oktober haben wir den ersten Speicher an einen Kunden ausgeliefert. Mit der Speichergröße wollen wir zunächst mittelständische Unternehmen in der Region ansprechen, die eine Photovoltaik-Anlage, aber noch keinen Speicher haben.«

Auch für Stadtwerke könnten die Speicher interessant sein: zur Eigenverbrauchsoptimierung, zur Kappung von Lastspitzen oder für den Stromhandel. Für den ersten Industriespeicher verschalte das Team 112 ausgediente E-Scooter-Akkus miteinander. Aktuell setze Edenenergy dabei auf große Supplier (wie Flottenbetreiber von E-Bikes und E-Scootern). Dadurch stünden erst einmal genug Batterien des gleichen Typs zur Verfügung.

Perspektivisch sollen dann auch verschiedene Akkus miteinander verschaltet werden. »Dafür müssen Steckerverbindungen, Batteriemanagementsystem und die Kommunikation für jeden neuen Akku angepasst werden. Gerade bei den E-Bikes gibt es eine große Bandbreite«, umreißt Bierwirth die Herausforderung. Langfristig seien einheitliche Kommunikationsprotokolle für Batteriespeicher und eine Second-Life-Gesetzgebung für die Nutzung mobiler Akkus in stationären Anwendungen nötig.

Restkapazität von 90 Prozent

Während Edenenergy mit einer verbleibenden Kapazität (»State of Health«) von 80 Prozent für Second-Life-Batterien kalkuliert hatte, wiesen die Gebraucht-Akkus eine durchschnittliche verbleibende Kapazität von teilweise weit über 90 Prozent auf. In stationären Speichern, wo sie im Gegensatz zu ihrem ersten Leben weniger Erschütterungen oder Temperaturwechseln ausgesetzt sind, könnten diese Akkus noch einige Jahre lang gute Dienste leisten. Über ein Monitoring überwache Edenenergy die Batteriemodule aus der Ferne. Wenn sie ihr Lebensende erreichten, würden die Batteriemodule einzeln ausgetauscht. Dies sei auch im laufenden Batteriebetrieb möglich ist. Anschließend gingen die endgültig ausgedienten E-Akkus ins Recycling. Im Vergleich zu marktüblichen Stromspeichern werde so aus einem scheinbaren Nachteil ein technischer Vorteil: der einzelne Modultausch mache es möglich, die Kapazität des Speichers auch nach 10 Jahren konstant bei 70 kWh zu erhalten. Aufgrund der Batterie-Degradation garantierten herkömmliche Hersteller standardmäßig nach 10 Jahren nur noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität.

In den nächsten Schritten möchte das junge Unternehmen, in dem neben den drei Gründern mittlerweile auch drei Teilzeitkräfte arbeiten, die Größe der Speicher auf bis zu 300 kWh ausbauen. Außerdem suchen sie nach weiteren Pilotkunden regionaler Gewerbebetriebe, welche den Speicher durch die bereits bewilligte Landesförderung »Mittelstand trifft Start-ups« zu 50 Prozent gefördert bekommen können. Förderung erhalte EDENenergy zudem durch das Leistungszentrum Nachhaltigkeit und durch die Landesförderung für innovative StartUps »BW Pre-Seed«, in dessen Rahmen der JobRad-Gründer Ulrich Prediger der erste Investor des Unternehmens ist.

Quelle: Fraunhofer ISE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH