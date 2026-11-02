Wie Kommunen mehr Wärme aus Solarthermie erzeugen können

Deutschlands Kommunen verfügen über enorme Potenziale zur klimafreundlichen Wärmeerzeugung aus Sonnenenergie. Genutzt werden davon laut einer aktuellen Studie bislang nur Bruchteile.

Die Kommunen in Deutschland könnten zur Versorgung von Haushalten und Gewerbekunden erheblich mehr Solarthermie erzeugen als sie derzeit im Rahmen der Wärmeplanung vorsehen. Das zeigt eine aktuelle Studie (KOMpare 2026) von Fraunhofer ISE und Öko-Institut, über die der Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW-Solar) berichtet.

Wie der Verband mitteilte, wiesen demnach 77 untersuchte Wärmepläne für 938 Kommunen ein Solarthermie-Potenzial von rund 457 Terawattstunden (TWh) pro Jahr aus. Das sei das größte der darin erfassten Energiepotenziale. Dennoch berücksichtigen nur knapp 40 Prozent der untersuchten Kommunen Solarthermie in ihren Zielbildern für 2045. Im geplanten Erzeugungsmix der Wärmenetze erreicht sie bei den Kommunen mit entsprechenden Angaben lediglich einen Anteil von 3,6 Prozent. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) sieht darin ein erhebliches Versäumnis und fordert, Solarthermie bei der konkreten Planung und Umsetzung kommunaler Wärmeprojekte deutlich stärker zu berücksichtigen.

“Solarthermie von Beginn an mitdenken”

“Die Sonne steht bei den Potenzialen ganz oben, in den konkreten Wärmeplanungen aber weit unten. Das passt nicht zusammen“, erklärt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. „Wer jetzt neue Wärmenetze plant oder bestehende klimafreundlich umbaut, sollte Solarthermie von Anfang an mitdenken. Sonst drohen Kommunen eine heimische, brennstofffreie und langfristig kostengünstige Wärmequelle auf Jahrzehnte hinaus zu verschenken.“

Die kommunale Wärmewende trete zunehmend in eine entscheidende Phase ein. Nach einer Befragung des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) unter 778 Städten, Gemeinden und Landkreisen befänden sich bereits 40 Prozent der teilnehmenden Kommunen in der Umsetzungsphase ihrer Wärmeplanung. Im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 17 Prozent. Weitere 32 Prozent erarbeiteten derzeit ihre Wärmepläne, 18 Prozent bereiteten diese vor.

Dabei biete die Kombination der Solarthermie mit Wärmespeichern erhebliche Chancen. Große Solarkollektorfelder könnten im Sommer beträchtliche Wärmemengen erzeugen, die sich entweder unmittelbar zur Warmwasserbereitung und Versorgung der Wärmenetze nutzen oder für die Heizperiode speichern ließen.

Leipzig mit größter Anlage

Dass Solarthermie auch für die Wärmeversorgung größerer Städte relevant ist, zeigt Leipzig. Dort wurde im Juni 2026 Deutschlands bislang größte Solarthermieanlage offiziell in Betrieb genommen. Auf rund 65.000 Quadratmetern Kollektorfläche erzeuge sie künftig jährlich etwa 26 Gigawattstunden Wärme für das städtische Fernwärmenetz. An sonnigen Sommertagen kann die Anlage bis zu 20 Prozent des Leipziger Fernwärmebedarfs decken.

Noch höhere solare Deckungsanteile ließen sich insbesondere in ländlichen Wärmenetzen erzielen, wo geeignete Flächen häufig leichter verfügbar sind und große Saisonalspeicher integriert werden können.

Im hessischen Bracht, einem Ortsteil von Rauschenberg, habe eine Bürgerenergiegenossenschaft bereits ein entsprechendes Wärmenetz realisiert. Rund 70 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs der angeschlossenen Gebäude sollen dort durch Solarthermie gedeckt werden. Ein großer Erdbeckenspeicher mache die im Sommer gewonnene Sonnenwärme auch in der Heizperiode nutzbar.

Im benachbarten Amöneburg-Rüdigheim entstehe ein weiteres genossenschaftliches Solarwärmenetz. Nach Angaben der Betreibergenossenschaft soll die Wärmeversorgung dort künftig zu rund 87 Prozent aus Solarwärme und im Übrigen mithilfe erneuerbaren Stroms erfolgen – vollständig ohne Biomasse.

Nur 75 Großanlagen in Deutschland

Trotz dieser Praxisbeispiele steht die solare Fernwärme in Deutschland erst am Anfang: Während bundesweit rund 3.800 Wärmenetze existieren, sind bislang lediglich etwa 75 große Solarthermie-Freiflächenanlagen in Betrieb. Aus Sicht des BSW-Solar sprechen neben dem Klimaschutz insbesondere die Versorgungssicherheit und langfristige Kalkulierbarkeit der Wärmekosten für eine stärkere Nutzung.

„Sonnenwärme braucht weder Pipelines noch Öltanker. Sie wird direkt vor Ort gewonnen und macht Kommunen, Unternehmen und Verbraucher unabhängiger von internationalen Energiemärkten“, betont Körnig.

Der Bundesverband Solarwirtschaft fordert daher, die Solarthermie bei der Konkretisierung kommunaler Wärmepläne und in den Transformationsplänen der Wärmenetzbetreiber systematisch zu prüfen. Dazu gehörten die frühzeitige Sicherung geeigneter Flächen, die Bewertung wirtschaftlich sinnvoller solarer Deckungsanteile sowie die Einbindung von Tages- und Saisonalspeichern. Auch verlässliche Förderbedingungen und zügige Genehmigungsverfahren seien entscheidend, um das vorhandene Potenzial in konkrete Projekte zu überführen.

„Die kommunale Wärmeplanung darf nicht bei bunten Potenzialkarten stehen bleiben“, so Körnig. „Jetzt kommt es darauf an, aus den Plänen konkrete Projekte zu machen. Solarthermie kann einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarer, sicherer und klimafreundlicher Wärme leisten.“

Quelle: BSW-Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH