Biomethan: Einspeisung erreicht Höchstwert – Neuprojekte im Stau

Die Deutsche Energieagentur hat das Branchenbarometer Biomethan 2026 veröffentlicht. Obwohl die Nachfrage zunimmt, bleibt die Branchenlage angespannt. Grund sind Netzanschlusshürden und die Unsicherheit über die politische Zukunft.

Im Jahr 2026 wird die Biomethaneinspeisung in Deutschland mit rund 13 Terawattstunden (TWh) aus 280 Produktionsanlagen einen neuen Höchstwert erreichen. Das geht aus dem Branchenbarometers Biomethan 2026 der Dena – Deutsche Energie-Agentur hervor. Das entspreche einem Plus von sechs Prozent gegenüber 2025 (12,3 TWh). Weitere 14 Anlagen mit einer Einspeiseleistung von 650 GWh werden voraussichtlich 2027 fertig gestellt. Der diesjährige Wachstumstrend könnte sich damit im kommenden Jahr in ähnlicher Größenordnung fortsetzen.

Der Zuwachs im Jahr 2026 basiere allerdings primär auf Vorhaben, die bereits in den Jahren 2022 und 2023 geplant wurden und nach längerer Bauzeit ans Netz gingen, so die Dena in einer Mitteilung.

Biomethan wächst im Verkehr

Nennenswerte Nachfrageimpulse aus dem Gebäudesektor seien ferner erst ab 2028 zu erwarten, wenn die im Gebäudemodernisierungsgesetz festgelegte Biotreppe greift. Derzeit sei der Verkehrssektor wichtigster Wachstumstreiber. Wegen der anhaltend hohen Preise für Erdgas und Diesel, einer verbesserten Versorgung mit Bio-LNG sowie gestiegener Quotenpreise im Rahmen der Treibhausgasminderungsquote stieg der Biomethanabsatz im Verkehrsbereich 2025 auf 3,9 TWh. Dies entspreche einem Anstieg von rund 13 Prozent zum Vorjahr.

Die Zulassungszahlen für schwere Lastkraftwagen mit Gasantrieb zeigten bis Mitte 2026 erneut ein leichtes Wachstum. Das lasse für das Gesamtjahr 2026 eine stabile bis leicht wachsende Nachfrage für Biomethan im Verkehrssektor erwarten. Hierbei spielten auch die weiterhin hohen Erdgaspreise eine Rolle. Im Jahr 2026 falle die Preisdifferenz vor allem von Biomethan aus nachwachsenden Rohstoffen weitaus geringer aus.

Zahlreiche Hürden

Trotz dieser positiven Entwicklungen kämpften potenzielle Investoren mit zahlreichen Hürden. Ein zentrales Nadelöhr sei der Netzzugang. Hohe Anschlusskosten, personelle Engpässe bei Netzbetreibern, Lieferengpässe bei technologischen Komponenten für den Anlagenbau sowie bis zu zweijährige Genehmigungsverfahren erschweren neue Projekte.

Zusätzliche Unsicherheit herrsche im Stromsektor. Obwohl im April 2026 erstmals seit Jahren wieder sechs Biomethanprojekte Zuschläge in der EEG-Ausschreibung erhielten, sieht der aktuelle Entwurf des EEG 2027 künftig keine weiteren Ausschreibungen für Biomethananlagen vor. Damit drohe der Investitionsrahmen für hochflexible Biomethan-Blockheizkraftwerke komplett wegzufallen.

Insofern zeige das Branchenbarometer ein ambivalentes Bild: Auf der einen Seite verzeichnet der Biomethanmarkt eine positive Entwicklung und steigende Einspeisemengen. Auf der anderen Seite gefährden langwierige Genehmigungsprozesse, hohe Netzzugangskosten und unklare politische Rahmenbedingungen ein nachhaltiges Marktwachstum.

„Der Biomethanmarkt zeigt eine positive Entwicklung. Doch von einem stabilen Hochlauf sind wir noch entfernt. Dazu braucht es langfristig verlässliche politische Rahmenbedingungen – beispielsweise beim Netzzugang oder bei der künftigen Ausgestaltung der Grüngas- und Grünölquote für die Wärmenutzung im Gebäudesektor“, betont Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der dena.

Geschäftsklima “befriedigend”

Die Ergebnisse der Branchenumfrage als Teil des jährlich erscheinenden Barometers zeigten zudem: Die Bewertung der allgemeinen Geschäftslage nähere sich wieder einem „befriedigend“, die Stimmung bleibe jedoch angespannt. Rund die Hälfte der 31 deutschen und europäischen Branchenunternehmen, die an der Umfrage teilnahmen, hätten die aktuelle Lage weiterhin als negativ beurteilt.

Fazit der Dena: Die Biomethanbranche befindet sich in einer entscheidenden Übergangsphase. Neue Marktchancen entstehen, lassen sich ohne zügige Entlastungen beim Netzzugang und stabile Regulierungen jedoch nur begrenzt nutzen.

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