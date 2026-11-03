Denker+Wulf: Tri-Location mit PV, Wind und Batteriespeicher

Die Denker & Wulf will mit einem neuen Solarpark in Schleswig-Holstein einen Netzeinspeisepunkt überbauen, der bereits von Windparks genutzt wird. Künftig soll ein Speicher noch dazkommen.

Mit dem Solarpark Gothendorf setzt Entwickler Denker & Wulf gemeinsam mit der Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) ein Überbauungskonzept als Pilotprojekt um. Es geht dabei um sogenanntes “Tri-Location”. Das bedeutet: gemeinsamer Anschluss für Photovoltaik (PV), Wind und Batteriespeicher. Der Solarpark mit einer installierten Spitzenleistung von 50,8 Megawatt (MWp) werde an ein bestehendes unternehmenseigenes Umspannwerk angeschlossen, über das bereits die Windparks Kesdorf/Süsel und Bosau-Hutzfeld einspeisen, teilte der Projektentwickler mit.

Die gesamte angeschlossene Erzeugungsleistung übersteige künftig die verfügbare Einspeisekapazität des Netzanschlusspunktes. Möglich werde dies durch die unterschiedlichen Erzeugungsprofile von Wind- und Solarenergie. So lasse sich die bestehende Netzinfrastruktur effizienter auslasten.

Ohne zeitliche Verschiebung der Solareinspeisung sei ein modernes Solarprojekt heute nicht mehr denkbar. Teil des Projektes werde deshalb im späteren Betrieb ein Batteriespeicher mit 25 MW Leistung und 50 Megawattstunden (MWh) sein.

„Der Netzausbau ist eine der zentralen Herausforderungen der Energiewende. Mit Gothendorf zeigen wir, wie sich bestehende Netzanschlüsse intelligenter nutzen lassen, um zusätzliche erneuerbare Erzeugungsleistung zu integrieren“, erklärt Torsten Levsen, Vorstand von DenkerWulf.

Solarpark im Bau

DenkerWulf habe nun den Startschuss für die Realisierung des Solarparks auf knapp 45 Hektar gegeben. Die Bauarbeiten sollen Anfang Dezember 2026 mit der Errichtung der Zaunanlage und den Rammarbeiten beginnen. Die Anlieferung der insgesamt 78.000 Solarmodule sei für März 2027 vorgesehen, anschließend folgten Montage und Verkabelung. Netzanschluss und Inbetriebnahme seien dann für September 2027 geplant. Auch bei der Umsetzung geht DenkerWulf neue Wege. Erstmals beschaffe das Unternehmen Solarmodule, Wechselrichter und Trafostationen selbst, während der Baupartner die Errichtung übernehme.

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