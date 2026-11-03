Greenovative erwartet stabile Gewinne mit Solarparks

Trotz schwierigeren Rahmenbedingungen rechnet der Nürnberger PV-Projektierer Greenovative mit stabilen Gewinnen aus der Entwicklung von Solarparks und Batteriespeichern. Das Unternehmen sieht außerdem Konkurrenten auf dem Rückzug aus dem deutschen Markt.

Der Entwickler von Solarparks, Greenovative, rechnet für 2026 und 2027 mit Jahresumsätzen jenseits von 100 Millionen Euro sowie stabilen Gewinnen. Das teilte das Nürnberger Unternehmen anlässlich der Vorlage von Geschäftszahlen für das Jahr 2025 mit. Demnach belief sich der Umsatz des inhabergeführten Unternehmens 2025 auf 107,2 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) auf 16,1 Millionen Euro. Das habe der Nürnberger Wirtschaftsprüfer Rödl bestätigt. Der erwirtschaftete Gewinn soll in neue Projekte fließen.

„Die Rahmenbedingungen in unserer Branche sind anspruchsvoller geworden. Die Bearbeitungszeiten der Netzbetreiber sind lang, die Zinsen hoch und die Banken vorsichtiger geworden. Umso wichtiger ist es, die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Projekten realistisch einzuschätzen“, sagt Bernd Fuchs, Geschäftsführer von Greenovative. „Wir arbeiten mit Sparkassen-Darlehen und gewöhnlichen Projektfinanzierungen und vermeiden komplexe Finanzstrukturen. Durch unsere finanzielle Bürgerbeteiligung und vereinzelte Verkäufe von fertigen Anlagen an Co-Investoren behalten wir unsere gesunde Eigenkapitalbasis. Außerdem sehen wir, dass sich viele Konkurrenten aus dem deutschen Markt zurückziehen – egal ob Neugründung, Stadtwerk oder asiatische und europäische Großinvestoren.“

Bis Ende des dritten Quartals 2026 habe das Unternehmen Aufstellungsbeschlüsse für Photovoltaik-Freiflächenprojekte in Höhe von 460 MWp Gesamtleistung erreicht. Für 20 weitere Projekte seien Satzungsbeschlüsse gefasst worden. Insgesamt 29 Solarparks gingen darüber hinaus in den Bau oder wurden fertiggestellt. Gleichzeitig hat Greenovative die Anzahl seiner Mitarbeitenden weiter verstärkt.

Der Blick in die Zukunft bleibe positiv. Neue Solarparks würden inzwischen standardmäßig als hybride Anlagen mit Photovoltaik und Batteriespeichern entwickelt. Darüber hinaus prüfe das Unternehmen die Nachrüstung von Batteriespeichern bei bestehenden Solarparks und treibe eigenständige Speicherprojekte voran. Bernd Fuchs betont: „Wir wollen nicht um jeden Preis wachsen, sondern Projekte entwickeln, die langfristig wirtschaftlich erfolgreich sind und sich zuverlässig realisieren lassen. Dafür braucht es realistische Prognosen und die Bereitschaft, auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. An diesem Anspruch orientieren wir uns.“

Quelle: Greenovative | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH