Consolar baut größte PVT-Anlage Europas in Luxemburg

Im luxemburgischen Wiltz realisiert Consolar mit 3.000 Solink-Modulen die nach eigener Auskunft größte PVT-Anlage in Europa. Sie dienen der Versorgung eines neuen Stadtviertels.

Im luxemburgischen Wiltz entsteht nach Angaben des Herstellers Consolar die größte PVT-Anlage Europas. Mehr als 3.000 PVT-Kollektoren der Marke “Solink” sollen im neuen Stadtviertel „Wunne mat der Wooltz“ Strom und Wärme für eine vollständig auf erneuerbaren Energien basierende Energieversorgung liefern.

Laut Mitteilung des Unternehmens informierten sich rund 50 Fachleute aus sechs Ländern bei einem Baustellenbesuch über das Projekt. Der luxemburgische Fonds du Logement, der für die Entwicklung des Wohnviertels verantwortlich ist, führte die Besucher über die Baustelle.

Das Energiekonzept basiere auch 100 Prozent erneuerbare Energien und kombiniere Solink-PVT-Kollektoren mit Wärmepumpen, Eisspeichern und einem Niedertemperatur-Fernwärmenetz. Die Kollektoren gewinnen neben Solarenergie auch Wärme aus der Umgebungsluft. Diese dient den Sole-Wärmepumpen als Wärmequelle.

Die Wärmepumpen werden im Gebäude installiert. Anders als bei herkömmlichen Luftwärmepumpen seien daher keine Außengeräte erforderlich. Consolar zufolge vermeide dies Lärmemissionen in der Nachbarschaft und spare Aufstellfläche im Garten oder Hof. Andreas Siegemund, geschäftsführender Gesellschafter Marketing und Export von Consolar, erläuterte, der Solink-Kollektor arbeite mit rund 10 Millimetern Lamellenabstand und ohne Ventilator. Bei einer Paralleldachmontage sei kein Enteisungsvorgang erforderlich. Das System arbeite geräuschlos und benötige keine zusätzliche Aufstellfläche.

Kollektoren benötigen weniger Dachfläche

Nach den von Consolar veröffentlichten Untersuchungsergebnissen benötigt ein Solink-PVT-Luft-Sole-Feld mit 13 Quadratmetern Kollektorfläche ebenso viel jährlichen Strom wie ein Heizsystem mit einem 34 Quadratmeter großen Standard-PVT-Feld. Das entspreche einer Flächeneinsparung von bis zu 60 Prozent. Die Vereisung flacher Kollektoren sei bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt.

Als technischen Grund für die Flächeneffizienz nennt Consolar den Wärmeübergang des Kollektors. Der U-Wert liege bei mehr als 30 W/(m²·K). Er sei nach Unternehmensangaben gemäß ISO 9806 bei einer Anströmgeschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde bestimmt worden.

Die verfügbare Dachfläche sei insbesondere in dicht bebauten Stadtquartieren ein begrenzender Faktor. Sie müsse neben der Energiegewinnung auch Begrünung und technische Dachaufbauten ermöglichen und statische Anforderungen erfüllen.

Consolar entwickelt und produziert PVT-Kollektoren

Consolar produziert die Solink-PVT-Luft-Sole-Kollektoren seit Ende 2024 gemeinsam mit der AKG-Gruppe im nordhessischen Hofgeismar. Das Unternehmen begleitet nach eigenen Angaben Großprojekte, Hersteller und Installateure in Deutschland und international.

Quelle: Consolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH