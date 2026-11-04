Enercity baut 100-MW-Power-to-Heat-Anlage in Hannover

Hannovers Energieerzeuger Enercity realisiert eine weitere Power-to-Heat-Anlage in Hannover mit 100 MW Leistung. Sie dient der Aufnahme von erneuerbarem Strom für die Fernwärme.

Enercity hat in Hannover mit dem Bau einer Power-to-Heat-Anlage mit 100 Megawatt (MW) elektrischer Spitzenleistung begonnen. Das Energieunternehmen investiert rund 15 Millionen Euro in die Anlage, die künftig die größte ihrer Art in Niedersachsen sein soll. Die Inbetriebnahme ist zur Heizsaison 2027/28 geplant.

Die neue Power-to-Heat-Anlage in Hannover soll Strom aus erneuerbaren Energien aufnehmen und in Wärme für das Fernwärmenetz umwandeln. Damit kann sie Stromüberschüsse nutzen und zur Stabilisierung des Stromsystems sowie zur Versorgungssicherheit des Fernwärmesystems beitragen.

Zwei elektrische Wärmeerzeuger in Groß-Buchholz

Die beiden Wärmeerzeuger entsprechen rechnerisch der Leistung von rund 50.000 gleichzeitig betriebenen haushaltsüblichen Wasserkochern. Mit der neuen Anlage wächst das Power-to-Heat-Portfolio von enercity in Hannover einschließlich der bereits installierten Kapazitäten auf rund 175 MW.

Die Anlagen können erneuerbaren Strom in einer Größenordnung aufnehmen, die der Leistung von rund 30 modernen Onshore-Windenergieanlagen mit jeweils sechs Megawatt entspricht. Ihr Wirkungsgrad liegt nach Angaben von enercity bei über 99 Prozent. Sie können Vorlauftemperaturen von bis zu 120 Grad Celsius bereitstellen.

Power-to-Heat-Anlage als Teil des Umbaus der Fernwärmeversorgung

Enercity baut das Fernwärmesystem nach eigenen Angaben mit Fernwärmespeichern, einem erweiterten Netz und weiteren fossilfreien Erzeugungstechnologien aus. Bis 2040 will das Unternehmen insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro in neue Anlagen und den Ausbau der Fernwärme investieren. Auch eine Großwärmepumpe soll mit Abwasserenergie beitragen.

Der Ausbau soll auch den vorzeitigen Ausstieg aus der Kohleverbrennung ermöglichen. Nach Unternehmensangaben wurde Block 1 des Kohlekraftwerks bereits in diesem Jahr abgeschaltet. Block 2 soll 2028 in Reserve gehen.

Mit dem Bau der neuen Anlage ist die Energie-Anlagenbau Greifswald GmbH als Generalunternehmen beauftragt. Sie hat bereits die beiden bestehenden Power-to-Heat-Anlagen von enercity errichtet. Die Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH übernimmt den Gebäudebau.

Quelle: Enercity | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH