KNE: Wie Solar- und Windparks gemeinsam für Artenschutz sorgen

Immer häufiger werden Solar- und Windparks für einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt geplant. Dabei sollte Artenschutz von Beginn an mitgeplant werden, um beispielsweise Greifvögel und Fledermäuse zu schützen.

Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) sieht durch die gemeinsame Umsetzung von Solar- und Windparks an einem Netzanschlusspunkt auch neue Herausforderungen für den Naturschutz. Das KNE empfiehlt in einer neuen Publikation, den Artenschutz bei Photovoltaik und Windenergie bereits bei der Planung räumlich benachbarter Anlagen gemeinsam zu berücksichtigen. Schutzmaßnahmen, Flächengestaltung und Genehmigungsauflagen sollten aufeinander abgestimmt werden.

Nach Einschätzung des KNE sind durch die Kombination von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windenergieanlagen in räumlicher Nähe keine grundsätzlich neuen Auswirkungen auf kollisionsgefährdete Vögel und Fledermäuse zu erwarten. Zwar könnten Greifvögel PV-Freiflächenanlagen als Nahrungshabitat nutzen. Aus der aktuellen Forschung lasse sich daraus jedoch keine zwangsläufige Erhöhung ihres Kollisionsrisikos an benachbarten Windenergieanlagen ableiten. Auch für Fledermäuse gebe es bislang keine Hinweise auf eine besondere Anziehung durch PV-Freiflächenanlagen.

Keine Nahrungshabitate in der Nähe von Windanlagen

Insbesondere im Mastfußbereich benachbarter Windenergieanlagen sollten allerdings keine attraktiven Nahrungshabitate für kollisionsgefährdete Arten entstehen. Eine unattraktive Gestaltung sollte sich nach Empfehlung des KNE jedoch auf diesen Bereich beschränken. Die gesamte Photovoltaik-Freiflächenanlage pauschal unattraktiv zu gestalten, sei nicht erforderlich.

Bestehende Instrumente zur Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen können weiterhin eingesetzt werden. Allerdings erfolgen Planung und Genehmigung von Wind- und Solarprojekten bislang auf unterschiedlichen Ebenen und unabhängig voneinander. Ein bewährtes Verfahren zur Verzahnung der Vorhaben gibt es nach Angaben des KNE bisher nicht.

Das KNE empfiehlt deshalb eine Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren. Diese sollte fachliche Fragen, die räumliche Verteilung der Schutz- und Kompensationsmaßnahmen sowie den zeitlichen Ablauf ihrer Umsetzung umfassen.

Forschungsbedarf bei großen Solar- und Windparks

Weitere Untersuchungen sind insbesondere zur Habitatselektion und Habitateignung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Greifvögel und Fledermäuse erforderlich. Forschungsbedarf sieht das KNE auch bei möglichen Skaleneffekten, etwa wenn besonders große Solarparks zwischen Windenergieanlagen entstehen oder PV-Anlagen in Windparks mit zahlreichen Bestandsanlagen integriert werden. Für solche Projekte könnten andere Anpassungen an der Anlagenkonfiguration erforderlich sein.

Auch die Auswirkungen kombinierter Wind- und Solarprojekte auf das Landschaftsbild und das Landschaftserleben sind laut KNE noch nicht ausreichend untersucht. Eine naturverträgliche Gestaltung der Solarflächen oder Sichtschutzpflanzungen könnten die optischen Beeinträchtigungen verringern. Die flächenhafte Ausdehnung und mögliche Barrierewirkung eingezäunter Anlagen blieben jedoch Herausforderungen. Durch die Kombination beider Anlagentypen könnten Landschaftsräume insgesamt stärker technisch überprägt werden.

Quelle: KNE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH