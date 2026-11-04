LumenHaus präsentiert auf der Sustainable Solutions 2026 in Düsseldorf intelligente Energielösungen, attraktive Partnerkonditionen und neue Geschäftschancen für Installateure und Distributoren. Mit dabei: Fußball-Legende Stefan Kießling und ein Kickerduell um 500 Euro.

Die Energiewende bietet dem Fachhandwerk enorme Chancen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Kunden wünschen sich intelligente Gesamtlösungen statt einzelner Komponenten, eine einfache Installation und einen zuverlässigen Service. Für Installateure und Vertriebspartner wird deshalb immer wichtiger, mit Herstellern zusammenzuarbeiten, die nicht nur innovative Produkte liefern, sondern auch das eigene Geschäft nachhaltig unterstützen. Genau hier setzt LumenHaus an. Das Düsseldorfer Unternehmen entwickelt integrierte Energielösungen und baut sein Partnergeschäft in Deutschland gezielt aus. Unter dem Motto „Mehr Geschäft. Mehr Marge. Mehr Miteinander.“ zeigt LumenHaus am 2. und 3. Dezember auf der Sustainable Solutions in Düsseldorf, wie Fachpartner von dieser Zusammenarbeit profitieren können.

Intelligente Energielösungen aus einer Hand

Das Portfolio von LumenHaus reicht von Photovoltaikmodulen und intelligenten Stromspeichern über Wärmepumpen und Wallboxen bis zur digitalen Energiesteuerung.Im Mittelpunkt stehen der All-in-One-Stromspeicher SunSaver und der neue SunMini, eine kompakte Speicherlösung für Balkonkraftwerke. Die myLumenHaus App verbindet die verschiedenen Komponenten zu einem intelligenten Energiesystem. Mithilfe KI-gestützter Steuerung lassen sich Eigenverbrauch, Speichernutzung und dynamische Stromtarife aufeinander abstimmen. Für Fachpartner bedeutet das: ein aufeinander abgestimmtes Produktportfolio, zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten und Lösungen, die den wachsenden Kundenbedarf nach intelligentem Energiemanagement bedienen.

Gemeinsam wachsen: LumenHaus stärkt sein Partnernetzwerk

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf dem Ausbau des Installateur- und Distributoren-Netzwerks. Mit seinem Partnerprogramm möchte LumenHaus Fachbetriebe nicht nur mit Produkten beliefern, sondern sie aktiv beim Wachstum unterstützen. Dazu gehören attraktive Einkaufskonditionen, gemeinsame Marketingmaßnahmen, die Vermittlung qualifizierter Kundenanfragen sowie technische Schulungen und Unterstützung im Tagesgeschäft. Das Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren: mehr Geschäftsmöglichkeiten, wirtschaftlich attraktive Projekte und ein verlässlicher Partner an der Seite des Fachhandwerks. Passend dazu bietet LumenHaus während der Messe exklusive Aktionen und bis zu 10 Prozent Messerabatt für teilnehmende Fachpartner.

Stefan Kießling und 500 Euro beim Kickerduell

Neben Technik und Geschäftsmöglichkeiten kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Am 3. Dezember besucht Stefan Kießling den LumenHaus-Messestand. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig und LumenHaus-Markenbotschafter kennt die Energielösungen des Unternehmens auch aus eigener Erfahrung als Kunde und steht für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sportlich wird es an beiden Messetagen: Semin Mensah, mehrfacher Deutscher Meister im Tischfußball, fordert die Besucher zum Duell heraus. Wer den Profi besiegt, kann 500 Euro gewinnen.

LumenHaus live in Düsseldorf erleben

Ob neue Speicherlösungen, intelligente Energiesteuerung oder konkrete Möglichkeiten einer Vertriebspartnerschaft: Auf der Sustainable Solutions 2026 bietet LumenHaus Gelegenheit, Produkte kennenzulernen, mit dem Team ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Geschäftspotenziale auszuloten.

Mehr Informationen

LumenHaus auf der Sustainable Solutions Düsseldorf. 2.–3. Dezember 2026 Messe Düsseldorf | Halle 14, Stand C1

Quelle: www.lumenhaus.de