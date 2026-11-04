Mieterstrom und Wärmepumpen für Solinger Baugenossenschaft

Einhundert Energie baut im Rahmen der Modernisierung von Bestandsgebäuden in Solingen Photovoltaikanlagen, die Mieterstrom liefern und Wärmepumpen versorgen sollen. Der Kölner Anbieter realisiert das für eine Baugenossenschaft über Contracting.

Die Baugenossenschaft „Eigenheim“ in Solingen kombiniert Mieterstrom und Wärmepumpen, um die Energiekosten ihrer Bewohner zu dämpfen. Darüber berichtet der Mieterstrom-Anbieter Einhundert. Seit Juni 2026 liefern demnach Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 414 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) Solarstrom für 182 Haushalte. Im Frühjahr 2027 sollen Wärmepumpen zunächst die Wärmeversorgung von 37 Wohneinheiten übernehmen.

Der Mieterstrom stehe allen Haushalten als freiwilliges Angebot zur Verfügung. Der Tarif liege nach Angaben der Projektpartner mindestens zehn Prozent unter dem örtlichen Grundversorgungstarif. Aktuell betrage der Preisvorteil 18 Prozent. Die Berechnung beruhe auf einem Zweipersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.000 Kilowattstunden.

Die Photovoltaikanlagen würden ferner über ein Dachpachtmodell betrieben. Die Genossenschaft müsse dafür kein eigenes Kapital einsetzen. Auch die Wärmepumpen sollen über ein Contracting-Modell realisiert werden. Einhundert Energie übernehme dabei Finanzierung, technische Umsetzung, Betrieb und Wartung.

Die Genossenschaft zahle für die Wärmepumpen einen planbaren Baukostenzuschuss. Eine vollständige Finanzierung aus dem eigenen Genossenschaftsvermögen sei damit nicht erforderlich. Nach Angaben der Baugenossenschaft soll das Modell verhindern, dass die Modernisierungskosten über Umlagen auf die Kaltmiete weitergegeben werden.

Oliver Sloot, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft, erklärte, das Contracting verlagere das technische und finanzielle Investitionsrisiko. Für die Mieterinnen und Mieter bleibe die Kaltmiete bei der Heizungsumrüstung stabil.

Einhundert Energie bietet nach eigenen Angaben Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und Batteriespeicher für Mehrfamilienhäuser an und vernetzt diese technisch.

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