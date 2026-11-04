Valentin Software: Wärmepumpen-Software GeoT*Sol 2027 lanciert

Valentin Software legt mit dem jährlichen Update der Wärmepumpensoftware GeoT*Sol 2027 einen neuen Kostenvergleich und einen Nachweis für das Gebäudemodernisierungsgesetz vor.

Valentin Software stellt das jährliche Update der Wärmepumpen-Software GeoT*SOL 2027 bereit. Die 2027er Version enthalte einen neuen Kostenvergleich, einen Nachweis zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) und eine verbesserte Wärmepumpendatenbank.

Der neue Kostenvergleich ersetze die bisherige Wirtschaftlichkeitsberechnung. Er stelle die Kosten eines Wärmepumpensystems denen einer Gas- oder Ölheizung gegenüber und zeige grafisch, ab wann die Wärmepumpe günstiger ist.

Eine überschlägige Berechnung der BEG-Förderung fließe direkt in den Vergleich ein. Zudem zeige die Software die CO₂-Emissionen und Einsparungen gegenüber dem jeweiligen Vergleichssystem.

GModG-Nachweis für Wärmepumpenanlagen

GeoT*SOL 2027 enthalte außerdem einen Nachweis gemäß Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG). Bei reinen Wärmepumpensystemen bestätigt das Programm nach Angaben des Herstellers die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen.

Bei bivalenten Anlagen zeige die Software, ob künftig ein bestimmter Anteil klimafreundlicher Brennstoffe erforderlich ist („Biotreppe“). Planer können die Anlagenkonfiguration anpassen, um die Anforderungen beispielsweise durch zusätzliche Solarthermie ohne solche Brennstoffe zu erfüllen.

Auch die Suche in der Wärmepumpendatenbank habe eine Überarbeitung erfahren. Eine zusätzliche Spalte im Datenbankdialog ergänze die technische Produktbezeichnung um den Namen der Baureihe. Das soll die Suche und Zuordnung passender Wärmepumpen erleichtern.

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH