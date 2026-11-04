Voltfang: Leitfaden für Co-Location von Solar-, Windparks und Batteriespeichern

Wer bestehende Wind- und Solarparks um einen Batteriespeicher erweitern will, kann in drei Monaten mit dem Anschluß rechnen. Darauf weist Entwickler Voltfang in einem neuen Leitfaden hin.

Voltfang hat einen Leitfaden zur Integration von Batteriespeichern in bestehende Wind- und Solarparks veröffentlicht. Der Leitfaden erläutert laut einer Pressemitteilung, wie Betreiber einen sogenannten Co-Location-Speicher am vorhandenen Netzanschluss realisieren können und welche Schritte von der Investitionsentscheidung bis zur Inbetriebnahme erforderlich sind.

Nach Angaben von Voltfang können Betreiber mit einem Co-Location-Speicher die Anschlusszeit auf rund drei statt zwölf Monate verkürzen und etwa vier Prozent der Investitionskosten einsparen.

Der Speicher werde an die Übergabestation des Wind- oder Solarparks angeschlossen. Dadurch entfielen ein eigener Netzanschlusspunkt und eine neue Kabeltrasse. Als Grünstromspeicher gelte er als Teil der Erneuerbaren-Anlage und profitiere von deren Anschlussprivileg. Netzbetreiber müssten die Anschlussanfrage innerhalb von acht Wochen bearbeiten.

Der Leitfaden behandele außerdem das Hybridmodell auf Grundlage der MiSpeL-Festlegung der Bundesnetzagentur. Dabei könne der Speicher sowohl Strom aus dem Wind- oder Solarpark als auch aus dem öffentlichen Netz beziehen. Für den grünen Stromanteil bleibe die EEG-Förderung erhalten. Voraussetzung seieine ausreichende Netzkapazität für den Strombezug.

Referenzprojekt am Windpark Berne

Als Referenzprojekt stellt Voltfang einen Speicher am Windpark Berne in Niedersachsen vor. Das Unternehmen errichtet ihn für den Betreiber Alterric mit 3,8 Megawatt Leistung und 10 Megawattstunden Kapazität. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2027 vorgesehen.

Voltfang übernimmt bei dem Projekt Engineering, Zertifizierung, Bau und Einbindung in die Parkregelung. Anschließend verantwortet das Unternehmen auch die technische Betriebsführung.

Bei der Planung eines Co-Location-Projekts sollten Betreiber nach Einschätzung von Voltfang frühzeitig die technischen und organisatorischen Schnittstellen klären. Dazu gehören freie Schaltfelder in der Übergabestation, die Vollständigkeit der Unterlagen des Bestandsparks und die Einbindung des Speichers in die Parkregelung.

Quelle: Voltfang | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH