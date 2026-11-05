BSW-Solar: Digitalisierung von Verteilnetzen kann Milliarden sparen

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) fordert, das geplante Verteilnetzpaket für eine konsequente Digitalisierung und einheitliche technische Standards zu nutzen. Das könnte Einsparungen beim notwendigen Ausbau im Bereich von über 60 Milliarden Euro bis 2045 bringen.

Das geplante Verteilnetzpaket der Bundesregierung soll nach Forderung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) die Digitalisierung der Verteilnetze voranbringen und Anreize für eine effizientere Netznutzung schaffen. Damit ließen sich laut Verband vorhandene Kapazitäten im Verteilnetz besser ausschöpfen und die Kosten des Netzausbaus senken.

„Erfolg und Effizienz der Energiewende hängen maßgeblich von einer Verbesserung der Netzregulierung ab. Eine effizientere Netznutzung verringert den Netzausbaubedarf und senkt die Kosten“, sagt BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Eine Studie von Agora Energiewende beziffere das mögliche Einsparpotenzial für den Verteilnetzausbau bis 2045 auf rund 66 Milliarden Euro.

Der BSW-Solar fordert ferner, die Digitalisierung auf allen Netzebenen voranzutreiben. Besonders auf der Mittel- und Hochspannungsebene brauche es Messtechnik, um den Netzzustand dynamisch zu erfassen, die Auslastung verlässlich vorherzusagen und die Netze entsprechend zu betreiben.

Nach Einschätzung von Körnig werden große Teile der Netzinfrastruktur bislang statisch und teilweise ohne ausreichende Daten betrieben. Dadurch seien verfügbare Netzkapazitäten und Ergebnisse von Netzanschlussprüfungen häufig nicht nachvollziehbar. Der Verband verlangt deshalb Echtzeitdaten zum Netzzustand sowie Prognosedaten zur Auslastung in der Hoch- und Mittelspannung.

Einheitliche Standards für Netzanschlüsse

Die unzureichende Digitalisierung habe neben dem langsamen Netzausbau der vergangenen 15 Jahre zum heutigen Handlungsdruck beigetragen, erklärt Körnig. Mehr Transparenz über die tatsächliche Auslastung ermögliche es, den Netzbetrieb zu optimieren und die Netzauslegung dynamischer zu gestalten.

Zusätzlich sieht der Verband Einsparpotenzial in einheitlichen Prozessen und technischen Anforderungen. Dazu zählt er gemeinsame Datenformate und bundeseinheitliche technische Anschlussbedingungen (TAB). Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) solle verbindliche Auslegungsregeln für die drei Spannungsebenen sowie Regeln für die Netzanschlussprüfung festlegen.

Der BSW-Solar fordert außerdem, neben Erleichterungen bei Planung und Genehmigung auch die Pflichten der Netzbetreiber zu stärken. Bei Verstößen gegen wesentliche Pflichten sollten pauschale Ausgleichsansprüche gelten. Ein Zusammenspiel von Negativ- und Positivanreizen solle die Netzbetreiber dazu bewegen, ihre Kompetenzen auszubauen und in Digitalisierung, Flexibilität und moderne Netzführung zu investieren.

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