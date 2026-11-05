KEA-BW: Wissensportal zu Großwärmepumpen an Flüssen und Seen

Die Aquathermie kann einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Wärmewende leisten. Die KEA-BW hat dazu Informationen rund um Wasserrecht, Baurecht und Naturschutz gebündelt.

Großwärmepumpen an Flüssen und Seen können einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung leisten. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hat dazu ein Wissensportal veröffentlicht, das Kommunen, Energieversorger und Projektentwickler bei Planung, Genehmigung und Umsetzung solcher Anlagen unterstützen soll.

Das Portal behandelt die technischen Grundlagen, das Potenzial von Gewässerwärmepumpen und ihre Bedeutung für die kommunale Wärmeplanung. Es informiert außerdem über rechtliche Anforderungen und Genehmigungsverfahren.

Eine Großwärmepumpe an einem Fluss benötige demnach in der Regel mehrere Genehmigungen. Dazu gehörten beispielsweise wasserrechtliche Erlaubnisse für die Entnahme und Wiedereinleitung sowie gegebenenfalls baurechtliche und naturschutzrechtliche Prüfungen. Bei Anlagen an Kläranlagenabläufen seien zusätzlich abwasserspezifische Regelungen zu berücksichtigen.

Aquathermie: großes Potenzial für die Wärmewende

Eine Untersuchung der TU Braunschweig von Ende 2024 beziffere das ökologisch nutzbare Wärmepotenzial deutscher Fließgewässer auf jährlich rund 860 bis 900 Terawattstunden (TWh). Das entspreche bis zu 94 Prozent des deutschen Wärmebedarfs im Niedertemperaturbereich.

Für Baden-Württemberg sieht ein Gutachten des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) bis 2030 ein jährliches Potenzial von mindestens 2,5 Terawattstunden aus Flüssen und Seen. Bis 2040 könnte sich dieser Wert mehr als verdoppeln.

Bislang sind in Deutschland erst wenige Gewässerwärmepumpen in Betrieb. Zu den Pionierprojekten gehört die Flusswärmepumpe des Energieversorgers MVV in Mannheim. Die Solarthemen berichteten kürzlich auch über die anstehenden Inbetriebnahme am zentralen Abwasserklärwerk in Hamburg.

Beratung für Kommunen und Stadtwerke

Ergänzend zum Wissensportal bietet die KEA-BW eine Initialberatung für Kommunen und Stadtwerke an. Dabei können Fachleute erste Fragen zu geplanten Großwärmepumpen an Seen, Flüssen, Kläranlagenabläufen oder Kanälen beantworten und Vorhaben fachlich einordnen.

Darüber hinaus vernetze die Landesenergieagentur mit ihrem „Netzwerk Großwärmepumpen“ Kommunen, Energieversorger und Projektentwickler mit Unternehmen, Behörden, regionalen Energieagenturen und Wissenschaft.

Die Nutzung von Gewässerwärme erfordert laut KEA-BW eine Abwägung zwischen Klimaschutz, Naturschutz und wirtschaftlichen Interessen. „Ökologische Anforderungen an den Schutz von Flüssen und Seen, Naturschutz, Fischschutz sowie wirtschaftliche Belange müssen gleichberechtigt abgewogen werden“, erklärt Matthias Neumeier, Bereichsleiter Wärmewende der KEA-BW.

Sieben Landesenergieagenturen haben laut KEA-BW im Juli 2026 vorgeschlagen, ein Papier der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur ökologisch verträglichen Wärmegewinnung aus Gewässern praxisgerecht weiterzuentwickeln. Die bestehenden Vorgaben böten erstmals eine fachliche Grundlage für die Bewertung und Genehmigung solcher Projekte. Die Auflagen sollten jedoch nicht über das ökologisch notwendige Maß hinausgehen.

Quelle: KEA-BW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH