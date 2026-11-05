Revolta: Natrium-Ionen-Heimspeicher für PV und Wasserkraft

Die Frankfurter Revolta nimmt den ersten Natrium-Ionen-Heimspeicher bei einem Kunden in Betrieb. Das Pilotprojekt integriert Strom aus einer PV-Anlage und einem Kleinwasserkraftwerk.

Der Batterieproduzent Revolta hat erstmals einen Natrium-Ionen-Heimspeicher bei einem Kunden installiert und in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, besteht das Hochvolt-Speichersystem aus fünf Batteriemodulen mit insgesamt zehn Kilowattstunden Kapazität.

Die Installation erfolgte in einem Ort nahe Aschaffenburg. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main bezeichnet das Projekt als Pilotinstallation. Der Kunde betreibe auf seinem Grundstück eine Photovoltaikanlage mit rund 20 Kilowatt Leistung. Hinzu komme ein eigenes Wasserkraftwerk in einer ehemaligen Mühle, das die Familie seit 2017 mit zusätzlichem Strom versorge.

Nach Angaben von Revolta hatte der Kunde bereits länger nach einem geeigneten Natrium-Ionen-Speicher gesucht. Mit dem neuen System wolle er seine unabhängige und nachhaltige Energieversorgung weiter ausbauen.

Revolta kündigt für die kommenden Wochen weitere Inbetriebnahmen bei ausgewählten Kunden in Deutschland an. Die Pilotkunden erhielten derzeit kostenfrei ein zusätzliches Messgerät. Damit will das Unternehmen Betriebsdaten unter realen Bedingungen erfassen und auswerten.

Die gewonnenen Messwerte sollen nach Unternehmensangaben in die Weiterentwicklung des Batteriemanagements und der Firmware einfließen.

Mit der ersten Installation beginnt für Revolta nach eigenen Angaben die kommerzielle Markteinführung seiner Speicherlösung. Das Unternehmen will damit Natrium-Ionen-Technologie im Heimspeichermarkt etablieren.

Quelle: Revolta | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH