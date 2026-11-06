Neustart für Modulproduktion von Soluxtec in Deutschland

Nach der Übernahme reanimiert Soluxtec die Solarmodulproduktion am Standort Trier. Die Fertigung wurde auf größere Formate und TopCon umgestellt.

Nach der Übernahme durch das chinesische Unternehmen Ronma nimmt Soluxtec die Solarmodulproduktion in Deutschland nach umfassender technischen Modernisierung wieder auf. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die Fertigungslinie auf das größere G12-Format und die TOPCon-Technologie umgestellt. In den kommenden Wochen soll die Produktion schrittweise hochgefahren werden.

Die neue Modulgeneration führt Soluxtec unter der Bezeichnung GT-Serie ein. Der etablierte Produktname „Das Modul“ bleibt nach Unternehmensangaben Bestandteil des Portfolios.

Durch die Zusammenarbeit mit Ronma will Soluxtec seine technologischen und industriellen Kompetenzen erweitern. Die Kooperation umfasse unter anderem Forschung und Entwicklung, Solarzellentechnologie, Beschaffung und Produktionsoptimierung.

Ronma-Spezialisten arbeiteten nach Unternehmensangaben gemeinsam mit dem deutschen Team an der Weiterentwicklung der Fertigungsprozesse und technischen Kompetenzen.

Nach der Wiederaufnahme der Produktion plant Soluxtec, seine Aktivitäten in europäischen Kernmärkten schrittweise auszubauen. Zu den priorisierten Märkten zählten Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich.

Übernahme nach Insolvenz

„Die Wiederaufnahme der Produktion in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für Soluxtec und zugleich die Grundlage für unsere nächste Entwicklungsphase“, sagte Matthias Altieri, SVP Sales bei Soluxtec. Das Unternehmen setze auf Fertigungskompetenz, Qualität und Kundennähe sowie auf zusätzliche technologische und operative Kompetenzen.

Die Ronma Deutschland GmbH hatte den insolventen Hersteller von Photovoltaikmodulen Soluxtec GmbH Anfang August 2026 übernommen. Sie zählt zur international tätigen Ronma Solar Energy Group. Soluxtec hatte im April 2026 beim Amtsgericht Bitburg Insolvenz angemeldet.

Quelle: Soluxtec | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH