Abo Energy geht in Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG

Der Projektierer Abo Energy plant erhebliche Einschnitte für Gläubiger und Anteilseigner. Ein Sanierungsexperte soll alleiniger Gesellschafter werden. Kleininvestoren sind von den Plänen nicht betroffen.

Abo Energy, Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, hat beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) anzuzeigen. Grundlage sind die laufenden Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept. Grundlage ist ein vorliegender Entwurf eines Sanierungsgutachtens nach dem Standard IDW S 6. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesellschaft bei Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen sanierungsfähig ist.

Ziel der finanziellen Restrukturierung ist es, die bestehenden Verbindlichkeiten neu zu ordnen, die Schuldenlast des Unternehmens zu reduzieren und Abo Energy mit zusätzlicher Liquidität auszustatten. Dazu will man unter anderem Laufzeiten bestehender Finanzierungen verlängern sowie Zins- und Tilgungsstrukturen anpassen. Auch Forderungsverzichte der Finanzierungsgläubiger sind vorgesehen.

Das StaRUG steht nur Unternehmen offen, die weder zahlungsunfähig noch überschuldet sind. Diese Voraussetzung erfüllt Abo Energy. Ohne Restrukturierung würden jedoch in den kommenden 24 Monaten Finanzierungen und Finanzierungsbestandteile in erheblichem Umfang zur Zahlung fällig, welche die Gesellschaft nicht aus eigener Kraft zurückführen oder refinanzieren könnte.

Um die Sanierungsfinanzierung sicherzustellen und mittelfristig die Voraussetzungen für den Eintritt neuer Investoren zu schaffen, ist es aus Sicht der Gesellschaft erforderlich, in die Mitgliedschaftsrechte der Anteilsinhaber einzugreifen.

Restrukturierungsvorhaben bei Abo Energy sieht Ausstieg der Kommanditaktionäre vor

Nach dem aktuellen Verhandlungsstand des Restrukturierungskonzepts wird die Gesellschaft einen Restrukturierungsplan betroffenen Gläubigern und Anteilseignern zur Abstimmung in Gruppen vorlegen. Anschließend muss das Restrukturierungsgericht den Plan bestätigen. Der Restrukturierungsplan sieht nach dem aktuellen Verhandlungsstand unter anderem folgende Maßnahmen vor:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird auf null herabgesetzt.

Neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung will das Unternehmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Kommanditaktionäre ausgeben. Zur Zeichnung der neuen Aktien will man allein einen Sanierungsgesellschafter zulassen. Die bisherigen Kommanditaktionäre würden damit aus der Gesellschaft ausscheiden.

Die Gesellschaft wird in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die nachrangige Anleihen 2024/2029 und 2021/2030, jeweils einschließlich aufgelaufener Zinsen, will man vollständig gegen Ausgabe eines nachrangigen Besserungsscheins erlassen.

Die bestehenden vorrangigen Finanzierungen will das Unternehmen zu einem erheblichen Teil gegen Ausgabe eines vorrangigen Besserungsscheins erlassen und in ihrer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 verlängern.

Der Gesellschaft wird zusätzliche Liquidität bereitgestellt.

Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse München (m:access) soll enden.

Nicht in den Restrukturierungsplan einbezogen will man die konzerninternen Finanzierungen, über die man Mittel aus Genussrechten der Abo Energy Mezzanine-Gesellschaften und aus Bürgerbeteiligungen an die Gesellschaft weitergereicht hat. Die Mittel wurden wirtschaftlich gesehen von Kleininvestoren zur Verfügung gestellt, unter denen sich eine Vielzahl von Verbrauchern, Klein- und Kleinstunternehmen oder mittleren Unternehmen befinden. Außerdem erklärt sich die Nichteinbeziehung dadurch, dass ein Eingriff in diese Forderungen nicht zwingend notwendig ist, um die drohende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu beseitigen.

Nach Einschätzung der Gesellschaft sind diese Maßnahmen erforderlich, um die finanzielle Sanierung zu erreichen und den langfristigen Fortbestand von Abo Energy zu sichern. Unser Ziel ist es, eine stabile Grundlage zu schaffen, um der Gesellschaft eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Damit das gelingt, ist es entscheidend, das Restrukturierungsvorhaben gemäß StaRUG konsequent umzusetzen“, sagt Britta Hübner, Chief Restructuring Officer (CRO) von Abo Energy

Sanierungsgesellschafter soll Weg für neue Investoren öffnen

Das Konzept sieht zudem eine Sanierungsgesellschafterlösung vor. Ein von den Darlehensgebern ausgewählter Sanierungsexperte soll neuer Alleingesellschafter werden. Das Konzept schafft ein belastbares Sanierungs- und Finanzierungskonstrukt und positives Eigenkapital.

Die finanzielle Sanierung ergänzt die eingeleitete strategische Neuausrichtung von Abo Energy. Der Sprecher der Geschäftsführung, Karsten Schlageter, sagt dazu: „Um Abo Energy wieder eine positive Zukunftsperspektive zu eröffnen, müssen finanzielle Restrukturierung und strategische Neuausrichtung ineinandergreifen. Wir konzentrieren uns auf wirtschaftlich tragfähige Märkte und Projekte und stärken die Unternehmenssteuerung.“

Die mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern geschlossene Stillhaltevereinbarung läuft derzeit bis zum 30. November 2026 und enthält eine Verlängerungsoption bis zum 21. Dezember 2026. Sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden.

Auch andere Unternehmen, insbesondere der Photovoltaik-Branche, stecken in Schwierigkeiten. Zuletzt gab es mehrere Insolvenzen.

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Quelle: Abo Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH