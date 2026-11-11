Fassadenmodul für Nichtwohngebäude setzt auf Photovoltaik zur Wärmeregulierung

Forscher:innen haben ein Fassadenmodul für die Sanierung von Nichtwohngebäuden entwickelt. Mit Solarzellen erwärmt es die Fassade und gleicht das Temperaturgefälle zwischen Innenraum und Außenluft aus.

Im Projekt EnergySkin hat die TH Köln ein Sanierungssystem für Nichtwohngebäude entwickelt. Das thermisch-dynamische Fassadenmodul soll sich einfach montieren lassen und soll Wärmeverluste mithilfe von integrierter Photovoltaik minimieren. Die Bauteile lassen sich mit wenig Aufwand austauschen, reparieren und nach der Nutzung wiederverwerten.

„Der Gebäudesektor bietet großes Potenzial, um Energieverluste und die damit verbundenen CO₂-Emissionen weiter zu reduzieren. Ein entscheidender Hebel ist hierbei die Gebäudehülle. Wir zeigen, dass diese mehr als nur ein statisches Dämmsystem sein kann: Unser Fassadenmodul unterstützt die lokale Wärmeregulierung und versorgt sich für diesen Prozess unter anderem selbst mit Strom“, sagt Pietro Di Biase, Professor vom Institut für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) der TH Köln.

Fassadenmodul enthält Photovoltaik und transparentes Heizelement

Der Prototyp des Fassadenmoduls besteht aus einem Heizelement in Form einer transparenten Beschichtung auf einer Glasscheibe. Diese erwärmt die Fassade und gleicht das Temperaturgefälle zwischen Innenraum und Außenluft aus. Das reduziert die Wärmeverluste. Das Isolierglas zwischen Heizelement und Fassade verstärkt diesen Effekt durch Dämmung. Mittels Sensoren und eines Mikrocontrollers wird die Leistung der wärmenden Schicht bedarfsgerecht geregelt. Innerhalb des Glasmoduls sind Solarzellen geschützt integriert, die einen Teil der benötigten Energie liefern, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Max Stoppel. „An sonnenreichen Tagen fließt überschüssiger Strom in eine Batterie. Autarkie rund um die Uhr kann jedoch nicht sichergestellt werden, sodass ein Netzanschluss erforderlich ist.“

Di Biase ergänzt: „Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage mit Schrauben und Dübeln. „Unser System ist als Plug-and-Play-Lösung konzipiert. Einige Komponenten lassen sich austauschen, um sie anschließend reparieren zu können. Das verwendete Glas und das Aluminium sind recycelbar.“

Simulationen und Praxistests

Zunächst führte das Team der TH Köln Analysen durch, um die bauphysikalischen Anforderungen, die Wärmeflüsse und den Energiebedarf zu ermitteln. Dann erarbeiteten die Forschenden die Funktionen für die Regelung mittels Mikrocontroller und für die elektrische Kontaktierung der Heizschicht. Anschließend haben sie den Prototyp mithilfe von Simulationen und Experimenten im TGA-Labor und in einer Klimakammer der TU Dresden schrittweise auf seine Praxistauglichkeit hin überprüft.

„Wir konnten so belegen, dass das Montagesystem keine Kältebrücken verursacht, an der Wärme schneller nach außen transportiert wird als über die umgebenden Flächen. Zudem haben wir herausgefunden, wie groß der Luftspalt zwischen Modul und Wand sein sollte, um den Dämmungseffekt zu verstärken, und welche Auswirkungen dies auf den Feuchtetransport im Mauerwerk hat. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass unsere Konstruktion im Hinblick auf Energieeffizienz am sinnvollsten an Fassaden mit Ost-Süd- und West-Süd-Ausrichtung angebracht werden sollte, da die Sonneneinstrahlung in diesen Positionen höher ist“, so Stoppel.

Um das Fassadenmodul zu verbessern, gibt es mehrere Ansatzpunkte. Zum einen die Erweiterung um eine KI-gestützte Regelung, um Energiebedarfe präziser vorherzusagen und dadurch eine höhere Energieeffizienz erreichen zu können. Zum anderen könnte man den Luftspalt zur Kühlung der Gebäudehülle an heißen Tagen nutzen. Weiteres Potenzial verspricht die Verwendung organischer Photovoltaik-Module.

Am Projekt „Entwicklung eines energieneutralen Fassadensystems zur außenliegenden Wandtemperierung“ (EnergySkin) waren neben der TH Köln die Dobler Metallbau GmbH, die Flachglas Sachsen GmbH und die TU Dresden beteiligt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie förderte das Teilprojekt der TH Köln mit rund 208.000 Euro im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM).

Quelle: TH Köln | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH