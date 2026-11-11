MVV übernimmt Photovoltaik-Franchise-System Enerix

Der Energiekonzern MVV übernimmt sämtliche Anteile an der Enerix Franchise GmbH & Co. KG. Das Photovoltaik-Franchisesystem, die Marke und die Zentrale in Regensburg bleiben erhalten.

Die MVV Energie AG übernimmt den bundesweit tätigen Photovoltaik-Anbieter Enerix. Der Mannheimer Energiekonzern und der 2007 in Regensburg als Franchisesystem gegründete Solar-Pionier wollen die dezentrale Energieversorgung der Zukunft gemeinsam weiterentwickeln. Ziel ist es, Energietechnik von Photovoltaik über Speicher bis hin zu Wallbox und Wärmepumpe, intelligentes Energiemanagement und Stromversorgung enger miteinander zu verzahnen.

„Mit Enerix stärken wir gezielt unser Angebot für Privat- und Gewerbekunden. Das Netzwerk mit rund 90 Partnern bringt uns noch näher an die Kunden und verfügt flächendeckend über starke Installationskompetenz. Diese Stärke verbinden wir mit unserem Know-how im intelligenten Energiemanagement und den Stromtarifen von MVV“, sagt Johannes Werhahn, Vertriebsvorstand der MVV Energie AG.

Silvia Fischer, Bereichsleiterin Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden bei MVV ergänzt: „Unser Ziel ist eine zunehmend dezentrale Energiewelt, in der Erzeugung, Speicherung, Verbrauch und Netz intelligent zusammenspielen. Besonders wichtig ist dabei die persönliche Präsenz der Enerix-Franchisepartner vor Ort: So verbinden wir intelligente Energielösungen mit individueller Beratung und zuverlässiger Umsetzung.“

Photovoltaik-Franchisesystem Enerix bleibt unter dem Dach von MVV eigenständig

Die Transaktion umfasst die Franchise-Zentrale in Regensburg sowie die Musterbetriebe für Vertrieb und Montage in Regensburg und Nürnberg. Das Franchisesystem mit seinen regionalen und unternehmerisch eigenständigen Fachbetrieben soll vollständig erhalten bleiben. Auch die starke Endkundenmarke Enerix soll weiterhin unverändert am Markt auftreten.

Die Enerix-Fachbetriebe bleiben die persönlichen Ansprechpartner für ihre Kunden vor Ort. Die Regensburger Zentrale unterstützt die Franchisepartner weiterhin in Vertrieb, Marketing, Einkauf und Partnerbetreuung und wird durch die Kompetenzen von MVV in Produktentwicklung, Montage und Energiedienstleistungen ergänzt.

„Mit MVV gewinnen wir einen starken Partner. Gleichzeitig bleibt erhalten, was Enerix erfolgreich macht: die unternehmerische Eigenständigkeit unserer Partner, ihre regionale Stärke und die persönliche Nähe zu den Kunden“, sagt Peter Knuth, Geschäftsführer und Mitgründer von Enerix. Gemeinsam mit Stefan Jakob, ebenfalls Mitgründer, wird er das Regensburger Unternehmen auch künftig führen. Vertreter vom MVV sollen die bestehende Geschäftsführung von Enerix ergänzen.

Quelle: Enerix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH