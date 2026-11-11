Neuer Bewertungsindex für Photovoltaik-Wechselrichter

Ein neuer Bewertungsindex, der sich am Nutri-Score für Lebensmittel orientiert, soll die Qualität und Leistungsfähigkeit von Photovoltaik-Wechselrichtern vergleichbar machen.

Ein Forschungsteam der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) hat einen neuen Bewertungsindex für Photovoltaik-Wechselrichter vorgestellt. Dieser soll bei der Abschätzung helfen, wie zuverlässig und leistungsfähig die Geräte im langfristigen Betrieb sind. Denn Wechselrichter sind ein wichtiger Bestandteil der Photovoltaik-Anlage. Sie wandeln den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der im Stromnetz genutzt werden kann. Auf dem Markt gibt es zahlreiche Modelle unterschiedlicher Hersteller. Sie allein anhand von Datenblattangaben zu vergleichen, ist schwierig. Wie lange ein Gerät zuverlässig arbeitet und wie leistungsfähig es unter verschiedenen Einsatzbedingungen ist, lässt sich daraus nur begrenzt ablesen.

Hier setzt das Forschungsprojekt INDEX-WR an. Nach dem Vorbild des Nutri-Scores für Lebensmittel entwickeln die beteiligten Forschungseinrichtungen und Unternehmen einen Index, der die Qualität und Leistungsfähigkeit von Photovoltaik-Wechselrichtern vergleichbar machen soll. Ziel ist es, Betreibern, Planungsbüros und Investoren eine bessere Grundlage für ihre Entscheidungen zu bieten.

Das Forschungsteam um Horst Schulte, Professor für Elektrotechnik an der HTW, untersucht im Projekt insbesondere die Zuverlässigkeit der Geräte. Dazu kombiniert es physikalische Modelle mit datenbasierten Verfahren. Im Verbundprojekt arbeitet das Team zusammen mit der Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien (FGW e. V.), den Fraunhofer-Instituten ISE und IEE sowie den Unternehmen Energiequelle GmbH und ML!PA Consulting GmbH. Dabei werden auch Erfahrungen und Bewertungsverfahren aus der Windenergie auf den Photovoltaik-Bereich übertragen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert das Projekt INDEX-WR im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung.

Am 24. November 2026 stellen die Projektbeteiligten den Aufbau des INDEX-WR und seine verschiedenen Bewertungsstufen in einem Webinar vor. Die Anmeldung zum Webinar ist unter diesem Link möglich.

Quelle: HTW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH