SpaceX will in Texas Heterojunction-Solarzellen für seine Starmind-Satelliten fertigen. Die Produktionsanlagen dazu kommen von Singulus aus Kahl am Main.

Singulus Technologies hat mit SpaceX einen Liefervertrag über eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen abgeschlossen. Dieser Liefervertrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit SpaceX. Weitere Produktionslinien sind geplant.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Singulus Hochleistungs-Solarzellen und Produktionsanlagen auf Basis bewährter, in großem Maßstab eingesetzter Photovoltaik-Technologien entwickeln. Die erste Produktionslinie will das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2027 ausliefern. SpaceX will die Solarzellen-Fertigung an seinem texanischen Satellitenfertigungsstandort Bastrop auf mehr als 100 GW skalieren. „Unser einzigartiger Plattform-Ansatz, der Nasschemie, Vakuumbeschichtung und thermische Verarbeitung kombiniert, ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt“, sagt Lars Lieberwirth, Vorstandsmitglied von Singulus. Die strategische Partnerschaft mit SpaceX ermögliche es, diese Photovoltaik-Kompetenzen in erheblichem Umfang zu industrialisieren.

Singulus ging im März 2026 eine strategische Partnerschaft mit SpaceX ein. Das Raumfahrtunternehmen stellt Singulus erhebliche Finanzmittel zur Verfügung sowie im Oktober 2026 im Rahmen des kürzlich angekündigten nachrangigen besicherten Darlehens. „Die Partnerschaft mit Singulus eröffnet uns einen leistungsstarken Fertigungsweg für Solarzellen für unsere Starmind-Satelliten in unserer Produktionsstätte in Texas. Die Kombination aus deren Prozess-Know-how und unserem langfristigen Engagement schafft eine nachhaltige Option zur Skalierung der Solarproduktion“, sagt Mike Nicolls, Senior Vice President von SpaceX.

Quelle: Singulus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH