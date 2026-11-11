Sieger vom Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2026“ ausgelobt

Sechs Kommunen erhalten je 40.000 Euro für vorbildliche Klimaschutzprojekte. Der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2026“ soll herausragende Klimaaktivitäten bekannt machen und zur Nachahmung anregen.

Sechs Kommunen haben die Auszeichnung „Klimaaktive Kommune 2026“ erhalten. Den Wettbewerb veranstaltet das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Ziel ist es, vorbildliche Klimaschutzprojekte sichtbar zu machen und Impulse für andere Kommunen zu geben. „Die ausgezeichneten Projekte leisten auf ganz unterschiedliche Weise einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und setzen mit kreativem Engagement und innovativen Ideen wirksame Impulse in den Kommunen“, sagt Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium.

Durch einen innovativen, nachhaltigen und effizienten Umgang mit Energie und anderen Ressourcen vermeiden die ausgezeichneten Kommunen Treibhausgasemissionen, reduzieren Kosten und verbessern die Lebensqualität vor Ort. Die Städte, Gemeinden und Landkreise können sich als Gewinner beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2026“ über je 40.000 Euro Preisgeld für weitere Klimaschutzaktivitäten freuen.

“Wer Klimaschutz von Anfang an bei Planungen und Investitionen mitdenkt, vermeidet kostspielige Fehlentscheidungen und schafft die Grundlagen für eine zukunftsfähige Kommune“, sagt Jochen Monstadt, Wissenschaftlicher Direktor und Institutsleiter am Difu. „Klimaschutz ist damit nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine wirtschaftliche Chance. Der Wettbewerb ‚Klimaaktive Kommune‘ zeigt, wie Kommunen diese Chance mit innovativen und erfolgreichen Projekten nutzen – und macht gute Beispiele sichtbar, die andere zum Nachmachen ermutigen.”

Die Preisträger vom Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2026“

Stadt Nürnberg (Bayern): Klimaquartier Langwasser-Süd

Im Stadtteil Langwasser-Süd transformiert man ein typisches Wohngebiet aus den 1950er und 1960er Jahren zu einem klimagerechten Quartier. Zentrale Bausteine sind die serielle Gebäudesanierung und die Nachverdichtung in ressourcenschonender Holz-Hybridbauweise.

Stadt Bochum (Nordrhein-Westfalen): Energiezentrale Ost

Im Zuge der Entwicklung des ehemaligen Opel-Areals zum Gewerbe- und Innovationsstandort MARK 51°7 entstand eine Wärme- und Kälteversorgung der „5. Generation“ mit ihrem Herzstück, der „Energiezentrale Ost“. Die Stadt und die Stadtwerke Bochum nutzen dabei das geothermische Potenzial des Grubenwassers eines ehemaligen Steinkohlebergwerks.

Gemeinde Ellefeld (Sachsen): H 34 – Verwaltung und Begegnung im energieeffizienten Multifunktionsbau

Mit dem im September 2025 bezogenen Bürgerhaus H34 zeigt die Gemeinde Ellefeld, wie ein multifunktionaler Neubau im ländlichen Raum Klimaschutz, Klimaanpassung und gesellschaftliche Teilhabe verbinden kann.

Gemeinde Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein): Wiedervernässung des Henstedter Moors

Durch die Renaturierung und Wiedervernässung des Henstedter Moors, das jahrzehntelang für Torfabbau und Landwirtschaft entwässert wurde, gelang es der Gemeinde, das Moorgebiet als wichtigen CO₂-Speicher für den Klimaschutz vor Ort zu bewahren.

Kreis Bergstraße (Hessen): Aufbau der „urbanen Mine“ Bergstraße

Der Kreis Bergstraße möchte seinen kommunalen Hochbau hin zu einer klimafreundlichen zirkulären Bauweise transformieren und setzt dazu auf den Aufbau einer „urbanen Mine“.

Kyffhäuserkreis (Thüringen): Schulbau in modularer Holzbauweise als Modell

Der Neubau der Grundschule „Kyffhäuserland“ erfolgte klimafreundlich in modularer Holzbauweise und soll Modellcharakter für weitere Bauvorhaben haben. Das Bausystem basiert auf gängigen Bauweisen und Materialien und kann auf jeden Schulstandort angepasst werden.

Quelle: Difu | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH