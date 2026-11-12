Huawei: Neues Photovoltaik-Batteriespeicher-System für Privathaushalte

Das Batteriespeicher-System Luterra S2 von Huawei kombiniert Hybrid-Wechselrichter, PV-Speicher und KI-gestütztes Energiemanagement in einem kompakten Aufbau. Auch eine Notstrom-Funktion ist integriert.

Der chinesische Elektronikkonzern Huawei hat ein neues Photovoltaik-Batteriespeicher-System vorgestellt. Luterra S2 ist ein Energiesystem für Privathaushalte, das Hybrid-Wechselrichter, PV-Speicher und KI-gestütztes Energiemanagement in einer stapelbaren Einheit vereint. Als einphasige Variante hat er 3 bis 10 kW Leistung. Die dreiphasige Variante reicht von 5 bis 20 kW Leistung. Das neue „All-in-One-Energiesystem“ basiert erstmals auf der von Huawei entwickelten Full-SiC-Architektur.

Der Luterra S2 vereint laut Hersteller eine hohe Leistungsdichte und ein kompaktes Design in einem schlanken Gehäuse. Dank der Full-SiC-Architektur und einer ANPC-Topologie erreicht er nach Angaben von Huawei einen Wirkungsgrad von bis zu 99 %. Integrierte Energieoptimierer sollen bis zu 5,0 MWh/kWh nutzbare Energie über die gesamte Lebensdauer sowie eine Auslegungslebensdauer von mehr als 15 Jahren ermöglichen. Das Kühlkonzept der 20-kW-Klasse verzichtet auf externe Lüfter und hält die Lautstärke im Betrieb unter 29 dB.

KI-basiertes Energiemanagement

Im neuen Batteriespeicher-System ist die Plattform AI Energy Management 2.0 integriert. Diese Plattform berücksichtigt Wettervorhersagen, Strompreise, Haushaltslasten und den Energiestatus und koordiniert Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, das Laden von E-Autos, Wärmepumpen und virtuelle Kraftwerke (VPP). So wird der Wert jeder erzeugten, gespeicherten und verbrauchten Kilowattstunde maximiert.

Für Hausbesitzer soll der KI-Assistent komplexes Energiemanagement zu einfachen, dialogbasierten Interaktionen machen und fundierte Entscheidungen mit minimalem Aufwand ermöglichen. Für Installateure soll die KI-gestützte 3D-Modellierung Planung und Auslegung vereinfachen, indem sie Dachstrukturen und Installationsumgebungen erkennt. KI-basierte Diagnosefunktionen und Fernunterstützung sollen zudem die Effizienz von Betrieb und Wartung steigern.

Sicherheit von den Batteriezellen bis zum Systembetrieb

Jede Batteriezelle verfügt über eine eigenständige Schutzisolierung. Zudem sollen von Huawei entwickelte Sicherheitskomponenten und ein lokales Design zur Verhinderung der Ausbreitung von Wärme thermische Risiken eindämmen. Ein intelligenter Rauchkanal ermöglicht einen gerichteten Druckabbau sowie Rauchabführung und Kühlung, während die kontinuierliche Temperaturüberwachung der AC- und DC-Anschlüsse kritische Verbindungen proaktiv erkennt und schützt.

Der Luterra S2 wurde anhand der Anforderungen der EU-Batterieverordnung validiert und erfüllt wesentliche internationale Normen, darunter IEC 63027 (AFCI). Zudem hat er laut Hersteller Sicherheitsprüfungen des TÜV Rheinland durchlaufen, darunter einen Zell-Thermal-Runaway-Test, einen 20-minütigen Brandtest bei 1.000 °C und einen Wasserstoff-Explosionstest mit 20 % Wasserstoffanteil, sowie die UL-9540A-Validierung. Der Luterra S2 hat das Sicherheitsprüfzeichen des TÜV Rheinland auf höchster Stufe erhalten, gestützt auf die branchenweit erste thermische Isolierung auf Zellebene, ein Druckentlastungskonzept und einen durchgängigen Übertemperaturschutz aller Anschlüsse.

Das neue Batteriespeichersystem kann mit bis zu drei parallelen Wechselrichtern arbeiten und dann maximal 60 kW Leisutung erbringen. Bis zu 48 Batteriepacks können parallel maximal 336 kWh Speicherkapazität bereitstellen. Das System verfügt über eine Notstrom-Funktion mit einer Umschaltzeit unter 10 ms in den Inselbetrieb. Bis zu 20 kW Last sind im Inselbetrieb möglich. Der Betriebsbereich reicht von –25 °C bis +60 °C. Für die Konnektivität stehen EEBUS, SG-Ready, OCPP und Modbus-TCP zur Verfügung.

Quelle: Huawei | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH