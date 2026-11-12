Nordex kauft Verbindungstechnologie für Turmsektionen für Windenergieanlagen

Mit der Übernahme von C1 Connections aus den Niederlanden erweitert Nordex seinen Onshore-Turmbau. Die patentierte C1-Wedge-Connection-Technologie und ein Kernteam aus Ingenieuren werden Teil der Nordex Group.

Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex Group übernimmt C1 Connections. C1 Connections ist ein niederländisches Ingenieurunternehmen, das auf Verbindungstechnologien für Windenergie-Türme spezialisiert ist. Mit der Transaktion kommt ein Kernteam mit spezialisierter Expertise im konstruktiven Ingenieurbau zu Nordex. Zudem erhält das Unternehmen die patentierte C1 Wedge Connection-Technologie für Onshore-Anwendungen einschließlich des zugehörigen Portfolios an Urheber- und Schutzrechten und des technologischen Know-hows.

„C1 Connections bringt eine differenzierende Technologie und hoch spezialisierte Expertise ein, die unsere bestehenden Kompetenzen ergänzen. Indem wir diese Innovation mit der bewährten Anlagen- und Turmexpertise von Nordex verbinden, können wir unser Lösungsangebot für ausgewählte Projekte erweitern“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

C1 Wedge Connection dient der Verbindung von Turmsektionen für Windenergieanlagen. Die rohrförmigen Turmsektionen kann man an zahlreichen Standorten weltweit fertigen. Dies unterstützt Projektentwickler dabei, Anforderungen an die lokale Wertschöpfung zu erfüllen. „Wir haben über Jahre daran gearbeitet, unsere Technologie für den Einsatz im industriellen Maßstab vorzubereiten. Nordex bringt Entwicklungskompetenz für Windenergieanlagen und Türme sowie einen weltweiten Kundenstamm mit. Unser Team freut sich darauf, die Technologie als Teil der Nordex Group weiterzuentwickeln“, sagt Jasper Winkes, Gründer und CEO von C1 Connections.

Über die finanziellen Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Aktivitäten im Bereich Offshore-Windenergie sind nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.

Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH