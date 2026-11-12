Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium 2027 veröffentlicht

Die Planungssoftware PV*Sol premium 2027 kann nun auch dynamische Stromtarife bei der Auslegung der Photovoltaik-Anlage berücksichtigen. So können Planer:innen den Einfluss zeitlich schwankender Strompreise auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und Batteriespeichern bewerten.

Der Software-Anbieter Valentin Software hat die neue Version 2027 seiner Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium veröffentlicht. Mit der neuen Programmversion 2027 kann man erstmals dynamische Strombezugstarife in PV*Sol premium abbilden. Neben bereits hinterlegten Beispieltarifen lassen sich eigene dynamische Tarife durch den Import von Zeitreihen erstellen, die den Strompreis stündlich, halbstündlich oder viertelstündlich über ein Jahr definieren. Zusätzlich kann man individuelle Aufschläge wie Netzentgelte und Liefergebühren berücksichtigen. So können Planer:innen zeitlich schwankende Strompreise realitätsnah nachbilden und deren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und Batteriespeichern bewerten.

Speziell für Gewerbe- und Industriebetriebe können die Nutzer:innen ab sofort Stromtarife mit Leistungspreis anlegen. So können sie damit genauer berechnen, wie stark eine PV-Anlage oder ein Batteriespeicher nicht nur den bezogenen Netzstrom, sondern auch Leistungsspitzen reduziert.

Auch das Energiemanagement für Batteriespeicher hat Valentin Software um zahlreiche, häufig nachgefragte Einstellungsmöglichkeiten erweitert. Zusätzlich zum bisherigen zeitgesteuerten Laden und Entladen stehen nun folgende Optionen zur Verfügung:

verzögertes bzw. netzdienliches Laden

Peak-Shaving (Lastspitzenkappung)

Vorhalten einer Notstromreserve

Kopplung des Lade- und Entladeverhaltens an dynamische Bezugstarife

Die Optionen kann man jeweils einzeln einsetzen. So lässt sich bereits bei Planung und Dimensionierung untersuchen, wie sich unterschiedliche Methoden des Energiemanagements für Batteriespeicher auf Netzbezug, Lastspitzen und Wirtschaftlichkeit auswirken.

Mit PV*Sol premium 2027 steht in der 3D-Planung zudem mehr nutzbarer Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dies soll vor allem bei großen Photovoltaik-Projekten mit vielen Solarmodulen die Programmstabilität verbessern. Gleichzeitig steigt die maximal mögliche PV-Modulanzahl bei dachparallelen PV-Anlagen von 10.000 auf 15.000 Solarmodule und bei aufgeständerten Solaranlagen von 7.500 auf 10.000 PV-Module, sodass man nun auch größere Photovoltaik-Anlagen in der 3D-Umgebung planen kann.

Die Auswahl von Verbrauchern soll mit der neuen Programmversion ebenfalls einfacher gelingen. Lastprofile und Einzelverbraucher kann man als Favoriten speichern und anschließend mit wenigen Klicks einem Solarprojekt hinzufügen.

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH