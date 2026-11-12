Photovoltaik: Schweizer Bundesrat lehnt Solarinitiative ab

In der Schweiz hat eine Volksinitiative den Ausbau der Photovoltaik auf allen geeigneten Flächen von Gebäuden angeregt. Diese Solarinitiative hat der Bundesrat nun ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Dabei müsste er laut Solarverband Swissolar etwas tun, um den Solarausbau auf Zielkurs zu bringen.

Im Dezember vorigen Jahres war in der Schweiz eine Volksinitiative „Für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien“ eingebracht worden. Diese Solarinitiative verlangt, dass alle geeigneten Flächen von Bauten und Anlagen in der Schweiz für die Produktion erneuerbarer Energien genutzt werden. Im Fokus steht dabei die Errichtung von Solaranlagen zur Stromproduktion auf Gebäuden, Mauern oder Parkplätzen. Nun hat der Schweizer Bundesrat dem Parlament empfohlen, die Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen.

Der Schweizer Solarverband Swissolar kritisiert diese Entscheidung des Bundesrates. Der aktuelle Solarausbau reiche nicht aus, um das Zwischenziel des Bundesrates für 2030 zu erreichen. Gerade deshalb wäre ein Gegenvorschlag nötig, der Investitionen stärkt und bestehende Hürden abbaut.

Bis 2030 droht eine Lücke von 4 Terawattstunden

2025 sind in der Schweiz Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von rund 1,3 Gigawatt neu in Betrieb gegangen. Damit liegt der Ausbaupfad klar unter dem nötigen Zielpfad für 2030. Der Solarmonitor Schweiz 2026 beziffert die drohende Lücke: Im Minimalszenario unter stabilen Rahmenbedingungen erreicht die jährliche Solarstromproduktion 2030 rund 14,7 Terawattstunden. Das Zwischenziel des Bundesrates liegt bei 18,7 Terawattstunden. Es fehlen somit 4 Terawattstunden – mehr als ein Fünftel des angestrebten Beitrags der Solarenergie.

„Der Bundesrat hat ein klares Ausbauziel festgelegt. Jetzt muss er auch die Voraussetzungen schaffen, damit es erreicht werden kann. Ein Gegenvorschlag wäre die Gelegenheit gewesen, die Investitionssicherheit zu stärken und den Solarausbau wieder auf Zielkurs zu bringen“, sagt Wieland Hintz, stellvertretender Geschäftsführer von Swissolar.

Aktionsplan 2030 von Swissolar

Swisssolar hat einen Aktionsplan 2030 vorgelegt, der Maßnahmen zum Ausbau von Solarstrom vorschlägt. Verlässliche Investitionsbedingungen, einfachere lokale Strommodelle sowie Anreize für einen flexiblen Stromverbrauch sind nötig, um die Klimaziele zu erreichen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit der Schweiz von Importen fossiler Energien und Uran zu verringern. Wichtig sei auch die rasche Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2025 durch die Kantone mit der Eigenstrompflicht bei Neu- und Umbauten. Diese Maßnahmen bieten laut Verband eine konkrete Grundlage für einen wirksamen Gegenvorschlag.

Der Aktionsplan 2030 von Swissolar ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Swissolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH