Photovoltaik: SMA zurück in Gewinnzone

Nachdem das Photovoltaik-Unternehmen SMA zuletzt Verluste verzeichnete, konnte der Wechselrichterspezialist in den ersten neun Monaten dieses Jahres den Umsatz steigern und machte auch wieder Gewinn.

SMA Solar Technology, Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Stromspeichersystemen, hat die Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2026 veröffentlicht. Der Konzernumsatz der lag in den ersten neun Monaten 2026 mit 1.160,7 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresniveau von 1.134,7 Millionen Euro. Er beinhaltet unter anderem den reduzierenden Effekt der US-Zollrückerstattungen in Höhe von 22,3 Millionen Euro. Ohne Berücksichtigung des Zolleffekts erreichte der Umsatz 1.183,0 Millionen Euro. Die Division Large Scale & Project Solutions verzeichnete im Zeitraum Januar bis September 2026 einen leichten Umsatzrückgang um 2,6 Prozent auf 928,8 Millionen Euro. Der Umsatz der Division Home & Business Solutions stieg hingegen signifikant um 27,9 Prozent auf 231,9 Millionen Euro an.

Das EBITDA erhöhte sich unter Einbeziehung der US-Zollrückerstattungen im Berichtszeitraum deutlich auf 146,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es −16,9 Millionen Euro. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 12,6 Prozent (9M 2025: −1,5 Prozent). Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) verbesserte sich signifikant auf 107,4 Millionen Euro (9M 2025: − 123,2 Millionen Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 9,3 Prozent (9M 2025: −10,9 Prozent). Das Konzernergebnis stieg auf 98,9 Millionen Euro (9M 2025: −144,5 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug somit 2,85 Euro (9M 2025: −4,16 Euro).

Auftragsbestand bei SMA deutlich über Vorjahr

Der Auftragsbestand des Konzerns lag zum 30. September 2026 bei insgesamt 1.857,6 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als zum 30. September 2025, als es 1.281,7 Millionen Euro waren. Der Bestand betrifft überwiegend die Division Large Scale & Project Solutions einschließlich zeitraumbezogene Umsatzrealisierungen im Rahmen von Batteriespeicherprojekten der Altenso GmbH.

„Die positive Nachfragedynamik in der Division Home & Business Solutions hat sich im dritten Quartal fortgesetzt. Wir sehen vor allem bei unserem neuen dreiphasigen Hybridwechselrichter großes Interesse und einen guten Auftragseingang. Auch in der Division Large Scale haben wir im dritten Quartal erneut einen erfreulichen Auftragseingang von 480 Millionen Euro verzeichnet. Unser Auftragsbestand Ende September 2026 liegt damit bei 1,9 Mrd. Euro“, sagt Olaf Heyden, Chief Operating Officer SMA.

Der SMA Vorstand konkretisiert die am 16. Juli 2026 angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 in der oberen Hälfte der Prognosebandbreiten und erwartet nun einen Konzernumsatz zwischen 1.675 bis 1.725 Millionen Euro

Der Neunmonatsbericht mit den Geschäftszahlen Januar bis September 2026 von SMA ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH