Sonneneinstrahlung in Deutschland im Oktober 2026: Viel Sonne im Süden

Im Oktober war die Sonneneinstrahlung in der Nordhälfte Deutschlands so hoch, wie im langjährigen Mittel zu erwarten ist. Die Südhälfte war aber sonniger als gewöhnlich.

Im Oktober 2026 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 61 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Dieser Wert ist etwas höher als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat Oktober mit 56 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat.

Dieser höhere Mittelwert beruht auf einer hohen Solarstrahlung in der Südhälfte. Normalerweise ist das Maximum der Sonneneinstrahlung im Oktober 76 Kilowattstunden pro Quadratmeter groß und tritt in den Alpen auf. Dieses Jahr hat der DWD die höchsten Einstrahlungswerte von 93,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf der Zugspitze gemessen. Aber nicht nur der Alpenraum war dieses Jahr sehr sonnig, auch der südliche Bayerische Wald bekam viel Sonnenstrahlung ab.

Am wenigsten Sonne schien diesen Oktober, wie erwartet, im äußersten Norden. Das Minimum der Solareinstrahlung hat der DWD dieses Jahr mit 45,9 Kilowattstunden pro Quadratmeter in Nordosten von Schleswig-Holstein gemessen. Das ist ein typischer Wert. Denn das Minimum der Sonneneinstrahlung im Oktober im langjährigen Mittel liegt in Deutschland bei 46 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH