Wachsende O&M Portfolios effizient betreuen: Software TabTool PV für skalierbare Service-Prozesse

Geplante Änderungen bei der EEG-Förderung und den Netzanschlussregeln sowie der umstrittene Redispatch-Vorbehalt sorgen für Unsicherheit in der Solarbranche. Umso wichtiger wird es, die Wirtschaftlichkeit bestehender PV-Portfolios zu sichern und das O&M-Geschäft effizient auszubauen. PV-spezifische O&M-Software kann dabei unterstützen.

Für viele Verantwortliche in der technischen Betriebsführung stellt sich aktuell die Frage: Wie lassen sich zusätzliche Anlagen übernehmen, ohne dass Personal- und Verwaltungsaufwand im gleichen Maß wachsen? Denn mehr betreute Megawatt bedeuten nicht automatisch mehr Marge.

Von Einzellösungen zu skalierbaren Prozessen

Excel-Tabellen, E-Mail- und Chat-Verläufe sowie gemeinsam genutzte Ordner stoßen bei wachsendem Anlagenbestand an Grenzen. Denn wenn Informationen zu Inspektionen, Wartungen und Instandsetzungen über verschiedene Anwendungen und Speicherorte verteilt sind, geht der Überblick über laufende und abgeschlossene Arbeiten schnell verloren.

Auch die Abstimmung mit Teams und Service-Partnern im Außendienst wird zum Kraftakt: Jede Frage erfordert eine E-Mail, einen Anruf oder die Suche in Dateien – das kostet wertvolle Zeit. Werden Daten aus fragmentierten Systemen zusammengeführt, steigt zudem das Risiko von Eingabefehlern und veralteten Informationen.

Um solche Reibungsverluste zu reduzieren, bündelt die solarspezifische Software TabTool PV O&M alle relevanten Field-Service-Daten auf einer Plattform. Anlagendaten, technische Dokumente und Kontakte stehen zentral bereit, sodass die Suche in mehreren Systemen entfällt.

Über eine digitale Plantafel lassen sich Aufträge übersichtlich planen und zuweisen. Aufgaben, Zuständigkeiten, Fristen und Bearbeitungsstände laufen zentral zusammen, sodass Innen- und Außendienst mit demselben Informationsstand arbeiten. Wartungsintervalle und wiederkehrende Prüfungen können als automatische Auftragsserien angelegt werden.

Strukturierte Datenerfassung direkt vor Ort

Während der Service-Einsätze unterstützt eine mobile App mit digitalen Wartungsprotokollen und Checklisten einheitliche Abläufe und eine vollständige Dokumentation. Techniker:innen erfassen Messwerte, Fotos, Mängel, Materialverbräuche und Arbeitszeiten direkt vor Ort. Dank Offline-Funktionalität gelingt dies auch ohne zuverlässigen Mobilfunkempfang.

So entsteht eine durchgängige Service- und Mangelhistorie, die den aktuellen Zustand ebenso transparent macht wie frühere Prüfungen, Auffälligkeiten und Maßnahmen. Gleichzeitig erhält die O&M-Leitung die nötige Übersicht, um Engpässe früh zu erkennen.

Weniger Nacharbeit, schneller zur Abrechnung

Die Berichterstellung baut unmittelbar auf den im Feld erfassten Daten auf. Nichts muss nachträglich zusammengesucht oder doppelt übertragen werden. Service-, Prüf- und Mängelberichte lassen sich per Klick erstellen.

Da Arbeitszeiten, Materialverbräuche und Leistungsnachweise direkt nach dem Einsatz vorliegen, können abgeschlossene Aufträge zudem schneller geprüft und für die Abrechnung vorbereitet werden.

TabTool PV O&M schafft so die operative Grundlage für skalierbare Service-Prozesse. Weniger Suchaufwand, geringere Fehlerquoten und effizientere Abläufe entlasten Innen- und Außendienst und schaffen zusätzliche Kapazitäten für die eigentliche Betriebsführung.

Wie die Software in der Praxis funktioniert, zeigt eine persönliche Demo mit anschließender 30-tägiger Testmöglichkeit.

Quelle: tabtool GmbH