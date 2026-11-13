Agora-Studie: Investitionssicherheit und Mieterschutz im Wärmenetzpaket stärken

Eine neue Studie von Agora Energiewende befasst sich mit den Plänen der Bundesregierung zum Wärmenetzpaket. Sie zeigt: Die Investitionssicherheit für den Wärmenetzausbau wird in Teilen verbessert, doch vor allem der Mieterschutz kommt zu kurz.

In den vorliegenden Eckpunkten zum geplanten Wärmenetzpaket der Bundesregierung für den Aus- und Umbau der Wärmenetze kommen Verbraucherschutz und Förderung noch zu kurz – das zeigt eine neue Analyse von Agora Energiewende und HIC Consulting. Die Reform gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund des neuen Gebäudemodernisierungsgesetz an Bedeutung: Dieses hatte die Investitionsbedingungen für die Modernisierung und den Ausbau der Wärmenetze zuletzt verschlechtert. Denn mit dem Wegfall der Erneuerbaren-Regel für neue Heizungen sind die Anschlusszahlen für Wärmenetzbetreiber schwerer kalkulierbar geworden.

Agora legt nun Empfehlungen vor, wie ein reformierter Ordnungsrahmen für Wärmenetze sowohl bessere Investitionsbedingungen als auch sozial verträgliche Fernwärmepreise sichern kann. Nachbesserungsbedarf sieht Agora vor allem in zwei Bereichen:

Förderrahmen: Betreiber müssen mit einer verlässlichen Förderung für den Umbau ihrer Netze planen können, etwa über die Bundesförderung für Effiziente Wärmenetze (BEW). Das senkt Investitionsrisiken und hilft, die Umbaukosten der Wärmenetzbetreiber zu reduzieren und so auch Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten.

Mieterschutz: Bisher können Mieterinnen und Mieter – die rund 80 Prozent der Fernwärmekundinnen und -kunden ausmachen – nicht selbst gegen unverhältnismäßige Preissteigerungen bei Fernwärmepreisen vorgehen. Für einen besseren Schutz Muss man ihnen mehr Rechte einräumen, die einerseits Transparenz bei der Preisbildung sicherstellen und andererseits ermöglichen, dass sie selbst aktiv Beschwerde einlegen können.

„Der Wärmenetzausbau in den kommenden Jahren entscheidet über eine langfristig bezahlbare Wärmeversorgung – insbesondere in Ballungsräumen. Deshalb ist der nun angestoßene Reformprozess des Ordnungsrahmens zentral, um die Investitionsbedingungen für Wärmenetze zügig zu verbessern“, sagt Julia Bläsius, Direktorin von Agora Energiewende Deutschland. „Gleichzeitig braucht es Maßnahmen, die vor allem auch Mieterinnen und Mieter vor überhöhten Fernwärmepreisen schützen. Nur faire und transparente Preise schaffen Vertrauen und Akzeptanz – und Netzbetreiber sichern sich so einen wachsenden Kundenstamm.“

Wärmenetzpaket braucht Investitionssicherheit und Verbraucherschutz

Laut Agora ist ein zentraler Faktor, um Investitionssicherheit zu stärken, eine flexiblere Preisgestaltung: Dafür sollten Betreiber die tatsächlichen Kosten ihrer Investitionen in Dekarbonisierung abbilden können. Ansätze dafür sind in den Eckpunkten zum Wärmenetzpaket bereits enthalten. Für bessere Investitionsbedingungen braucht es zudem eine verlässliche Förderung. Diese hilft auch, steigende Wärmenetzkosten abzufedern. Die Studie schlägt daher vor, die Bundesförderung für Effiziente Wärmenetze (BEW) aufzustocken und gesetzlich abzusichern: Vor allem für die 2030er Jahre, in denen der Großteil an Wärmenetzinvestitionen anfällt. Wo man Wärmenetze braucht und sie langfristig die kostengünstigste Wärmeversorgung bieten, ergibt sich aus der Wärmeplanung der Kommunen.

Da Wärmenetze natürliche Monopole sind, muss der Bund neu geschaffene Freiräume bei der Preisgestaltung durch effektive Verbraucherschutzinstrumente ergänzen. Dafür braucht es laut Agora mehr Preistransparenz und wirksame Preiskontrollen, die Wärmenetzbetreiber anreizen, Verbraucherinnen und Verbrauchern attraktivere Fernwärmekonditionen anzubieten. Die Studie schlägt dafür erweiterte Transparenzpflichten für die Wärmenetzbetreiber und eine fachlich wie personell gut ausgestattete Preisaufsicht vor. Letztere könnte Preisüberprüfungen vornehmen, die sich an den Vollkosten einer Wärmepumpe orientieren: Als künftig zentrale Heiztechnologie neben der Fernwärme ist diese für viele Kundinnen und Kunden ein wichtiger Vergleichswert für ihre Heizkosten. Mieterinnen und Mieter sollten laut Agora zusätzliche Rechte erhalten: Mit einem eigenen Zugang zu einer neu zu schaffenden Schlichtungsstelle und transparenter Preisbildung hätten sie die Möglichkeit, konsequenter gegen unrechtmäßige Preise vorzugehen.

Die Studie „Investitionssicherheit und Verbraucherschutz beim Wärmenetzausbau – Regulierungspfade nach dem Gebäudemodernisierungsgesetz“ ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Agora Energiewende | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH