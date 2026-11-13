Bundestag beschließt Änderung der Biomasseverordnung

Im parlamentarischen Verfahren hat der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung zur Biomasseverordnung geändert und mehr Flexibilität bei der Holzverstromung ermöglicht. Branchenverbände begrüßen die Änderungen.

Der Deutsche Bundestag hat die Biomasseverordnung in geänderter Form beschlossen. Die Neuregelung setzt nach Ansicht der Holzverbände die europäischen Vorgaben der Erneuerbare-Energien Richtlinie III (RED III) nahezu 1:1 um. Der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband (DeSH), AGDW – Die Waldeigentümer (AGDW), die Familienbetriebe Land und Forst (FaBLF) sowie der Fachverband Holzenergie (FVH) begrüßen die Entscheidung. Denn mit der geänderten Biomasseverordnung schaffe der Bundestag mehr Flexibilität bei der Holzverwendung, vermeide nationale Sonderwege und berücksichtige Wald- und Marktbedingungen stärker.

Die Biomasseverordnung legt fest, welche Holzsortimente als Biomasse im EEG anerkannt sind. Es regelt die technischen Verfahren zur Stromerzeugung aus Biomasse und welche Umweltanforderungen bei der Erzeugung von Strom aus Biomasse einzuhalten sind. Insbesondere geht es um Fördermöglichkeiten im Rahmen des EEG. Entsprechend weitreichend sind die Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Forst- und Holzwirtschaft.

Im parlamentarischen Verfahren stand vor allem die Förderfähigkeit der Verbrennung von Rundholz in Industriequalität für die energetische Nutzung im Fokus. Anders als im ursprünglichen Kabinettsentwurf gibt es nun laut den Verbänden keine Vorgabe für spezifische industrielle Verwendungswege mehr. Die Änderungen sind insbesondere für das Verhältnis zwischen stofflicher und energetischer Holznutzung von Bedeutung. Starre Verwendungspfade können nach Ansicht der Verbände regionale Holzmärkte beeinträchtigen, bestehende Absatzwege einschränken und Wettbewerbsverzerrungen verstärken. Eine marktorientierte Regelung ermöglicht dagegen, Holz entsprechend seiner Qualität, Verfügbarkeit und den jeweiligen Marktbedingungen einzusetzen. Dies stärkt die effiziente Rohstoffnutzung und sichert die notwendige Flexibilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die von der Bundesregierung verfügte Biomasseverordnung bedarf der Zustimmung des Bundestages. Nun liegt der Ball wieder beim Bundeskabinett. Übernimmt die Regierung die Version des Bundestages, kann sie in Kraft treten.

Der Bundestag berät zurzeit auch die Novelle des EEG. Zum aktuellen Stand der Beratungen berichtet Solarserver-Chefredakteur Guido Bröer aktuell unter Solarthemen S+.

Quelle: DeSH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH