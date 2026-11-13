Energiepark-Anleihe: Wattmanufactur sammelt 4 Millionen Euro ein

Der Photovoltaik-Projektentwickler Wattmanufactur hat die Energiepark-Anleihe 2026/2030 vollständig platziert. Mit dem Geld finanziert das Unternehmen Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher aus seiner Projektpipeline.

Die Energiepark-Anleihe 2026/2030 von Wattmanufactur ist vollständig platziert. Seit dem Zeichnungsstart am 14. Juli 2026 haben 519 Anlegerinnen und Anleger das maximale Emissionsvolumen von 4 Millionen Euro gezeichnet, die erste Million bereits innerhalb von sieben Tagen. Mit dem Kapital will der Projektentwickler Wattmanufactur aus Galmsbüll in Schleswig-Holstein Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher aus seiner Projektpipeline der finanzierten.

Emittentin der Anleihe ist die Energiepark Beteiligungs GmbH & Co. KG, eine Beteiligungsgesellschaft der Osterhof-Gruppe, zu der auch Wattmanufactur gehört. Die Emittentin finanziert Solar- und Speicherprojekte, die Wattmanufactur entwickelt, errichtet und technisch betreut. Die nicht-nachrangige, besicherte Inhaberschuldverschreibung ist mit 6,00 Prozent pro Jahr fest verzinst und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die Mindestanlage lag bei 1.000 Euro. Die Rückzahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen 2029 und 2030. „Hinter den 4 Millionen Euro stehen viele Menschen, die die Energiewende mit konkreten Projekten vorantreiben wollen. Dieses Vertrauen wollen wir mit sichtbaren Ergebnissen zurückzahlen“, sagt René Nissen, Geschäftsführer der Wattmanufactur.

Energiepark-Anleihe finanziert Projektpipeline

Die Projektpipeline umfasst nach Unternehmensangaben rund 900 MW Photovoltaik und rund 400 MW/800 MWh Batteriespeicher. Bislang hat die Wattmanufactur 366 MW realisiert. Als Projektentwickler, EPC-Dienstleister und technischer Betriebsführer deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung bis zum Betrieb ab.

Wie die Wattmanufactur Vermarktungsrisiken begrenzt, zeigt der Energiepark Rümpel im Kreis Stormarn mit 20 MW Solarleistung und einem Batteriespeicher mit 10 MW/20 MWh. Für das Projekt hat das Unternehmen im September ein Hybrid-PPA mit Statkraft abgeschlossen. Es läuft von 2027 bis 2033 und umfasst eine Strommenge von rund 150 GWh. Statkraft nimmt den Strom aus Solarpark und Speicher gemeinsam zu einem vereinbarten Festpreis ab und übernimmt die Optimierung des Speichers am Strommarkt. Damit sind die Erlöse über sieben Jahre weitgehend planbar und unabhängig von schwankenden Strompreisen. Der Solarpark und Co-Location Speicher gehen im November 2026 in Betrieb. „Langfristige Abnahmeverträge wie mit Statkraft machen unsere Projekte gut finanzierbar. Sie sind für uns ein wichtiger Baustein, um Erzeugung und Speicherung auch wirtschaftlich zusammenzudenken“, sagt Hauke Nissen, technischer Geschäftsführer der Wattmanufactur.

Quelle: Wattmanufactur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH