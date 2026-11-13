Gemeinsam zum Netzanschluss: Neues Tool soll Netzanschlussanfragen in NRW bündeln

Das kostenlose Tool Grid4Energy soll Projektierer, Betreiber von Erneuerbaren-Anlagen und Industrieunternehmen zusammenbringen. So können Projekte, die sich in räumlicher Nähe zueinander befinden, einen gemeinsamen Netzanschluss verwenden, und Netzbetreiber könnten die Anfragen aufgrund der geringeren Anzahl schneller umsetzen.

NRW.Energy4Climate, Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen, bietet ein neues Tool an, mit dem Windenergie- und Photovoltaik-Projekte schneller und effizienter zu ihrem Netzanschluss kommen sollen und das Netzbetreiber dabei entlastet. Grid4Energy bringt Projektierer, Betreiber von Erneuerbaren-Anlagen sowie Industrieunternehmen zusammen. Über das kostenlose Tool können sie Vorhaben im Umkreis finden, sich zusammentun und gemeinsame Netzanschlussanfragen stellen. So will die Klimaschutzgesellschaft Mehrfachanfragen vermeiden und Ressourcen bei Unternehmen und Netzbetreibern einsparen.

„Energiewende ist Teamarbeit“, sagt NRW.Energy4Climate-Geschäftsführer Christian Mildenberger. „Viele Erneuerbare-Energien-Projektierer und Industrieunternehmen warten lange auf den so wichtigen Netzanschluss. Sowohl der Bund als auch die Netzbetreiber arbeiten bereits aktiv an mittelfristigen Lösungen. Mit Grid4Energy bieten wir nun eine Lösung, die bereits kurzfristig wirkt. Durch die Bündelung von Anträgen werden aus Unternehmen, die um das knappe Gut Netzanschluss konkurrieren, Teamplayer.“ Zudem können Unternehmen, die sich elektrifizieren wollen, mit Grid4Energy zudem einen Projektierer für eine Direktbelieferung finden. Das helfe allen – den Projektierern und Unternehmen, die ihre Projekte schneller realisieren können und den Netzbetreibern, die weniger Anfragen effizienter bearbeiten können.“

Der Netzanschluss von Erneuerbaren-Energien-Anlagen, Batteriespeichern und produzierenden Unternehmen wird zunehmend zur Herausforderung für alle Beteiligten. Die hohe Zahl an Anträgen zeigt: Die Transformation ist in Nordrhein-Westfalen in vollem Gange. Doch die Bearbeitungszeiten sind wegen der Fülle an Anträgen oftmals lang. Würden Projekte, die sich in räumlicher Nähe zueinander befinden, einen gemeinsamen Netzanschluss verwenden, könnte man diesen deutlich effizienter ausnutzen und Netzbetreiber könnten die Anfragen aufgrund der geringeren Anzahl auch deutlich schneller umsetzen. Deswegen hat NRW.Energy4Climate das digitale und kostenfreie Tool Grid4Energy entwickelt.

Grid4Energy ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: NRW.Energy4Climate | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH