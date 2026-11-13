Neues Wärmepumpen-Solarspeicher-Energiesystem für Privathaushalte

Kiwigrid und Elephant Power entwickeln ein Komplettpaket für die Energieversorgung in Ein- und Zweifamilienhäusern. Elephant One kombiniert Wärmepumpe, Batteriespeicher und Energiemanagement in einem einzigen Gehäuse.

Kiwigrid wird White-Label-Partner von Elephant Power. Das Dresdner Unternehmen liefert das Energiemanagement für die Elephant One, ein Energiesystem, das Wärmepumpe, Solarspeicher, Energiemanagement und weitere Komponenten in einem einzigen Gehäuse vereint. Elephant Power stellt das vorkonfigurierte Gesamtsystem inklusive eigenem One Controller bereit, der die Komponenten koordiniert. Der One Controller ermöglicht auch präventive Fernwartung und Diagnose. Kiwigrid ergänzt es um die übergeordnete Optimierung der Energieflüsse – abgestimmt auf Photovoltaik-Erzeugung, Strompreise und Netzsignale und eine Cloud-Plattform. So sollen Ein- und Zweifamilienhäuser eine vollelektrische Wärme- und Stromversorgung erhalten, ohne einzelne Gewerke aufwändig koordinieren zu müssen.

„Mit der Elephant One wollen wir die Energiewende im Eigenheim so einfach wie möglich machen: ein Gerät, ein Ansprechpartner, ein System. Dafür muss das Energiemanagement im Inneren genauso zuverlässig arbeiten wie die Energiegeräte selbst“, sagt Alexander Cordes, Co-Founder von Elephant Power.

Wärmepumpen-Solarspeicher-Energiesystem ermöglicht Photovoltaik-Direktvermarktung

Die Elephant One besteht aus einer 11-kW-Wärmepumpe, einen 24-kWh-Batteriespeicher, Wechselrichter sowie Warmwasser- und Pufferspeicher in einem kompakten, 2,6 m² großen Outdoor-Gehäuse. Damit Wärmepumpe, Solarspeicher und PV-Anlage als ein System arbeiten, braucht es die zwei Ebenen: Den One Controller und das Energiemanagementsystem von Kiwigrid. Kiwigrids Energy-IoT-Plattform KiwiOS X vernetzt die Komponenten und optimiert sie markt- und netzdienlich optimiert. Die Plattform schafft die Basis für künftige Mehrwertdienste, wie die Photovoltaik-Direktvermarktung oder die Einbindung dynamischer Tarife.

Neben Plattform und White-Label-EMS liefert Kiwigrid den Energy Manager VoyagerX, den man direkt in Elephant One integriert. Das kompakte Gateway fungiert als Schnittstelle zwischen den Energiegeräten und der Energy-IoT-Plattform KiwiOS X. Die Energiegeräte werden dabei §14a-EnWG- und §9-EEG-konform in das Energiesystem des Haushalts eingebunden.

Für Hausbesitzer:innen bedeutet das: Der Eigenverbrauch aus der eigenen PV-Anlage lässt sich automatisch erhöhen, Strom bei niedrigen Preisen speichern und Wärme dann erzeugen, wenn es am günstigsten ist. „Die Elephant one zeigt, wohin sich der Markt entwickelt: Wärmepumpe, Speicher und Energiemanagement wachsen zu einem Energiesystem zusammen“, sagt Carsten Bether, Co-Founder und Mitglied der Geschäftsleitung von Kiwigrid.

Die Elephant One mit dem Energiemanagement von Kiwigrid ist ab November über Partner von Elephant Power verfügbar.

Quelle: Kiwigrid | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH