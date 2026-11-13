Photovoltaik: Neue Solarmodul-Serie von Longi erreicht 25,72 % Wirkungsgrad

In seiner neuen Solarmodul-Serie Hi-MO X12 setzt Longi erstmals die ICI-Technologie ein. Eine durchgehende leitfähige Metallfolie ersetzt die herkömmlichen Metallbänder. Das führt zu mehr Leistung und einem Solarmodul-Wirkungsgrad von bis zu 25,72 %

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat seine neue Solarmodul-Serie Hi-MO X12 in Europa auf den Markt gebracht. Laut Unternehmen kommt im neuen zum ersten Mal die ICI-Technologie zum Einsatz. ICI steht für Integrated Conductive Interconnection. Diese Technologie ersetzt herkömmliche Metallbänder durch eine durchgehende leitfähige Metallfolie, die sich pro PV-Modul über 400 Meter erstreckt. Dadurch will Longi mehr als 15.000 potenzielle Fehlerquellen an Lötstellen pro Solarmodul beseitigen. Denn gelötete Metallbänder, die einzelne Solarzellen miteinander verbinden, verursachen elektrischen Widerstand und können aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung zu einer mechanischen Belastung der Zellen führen. Zudem erhöht die neue Verbindungsstruktur die leitfähige Querschnittsfläche um 85 %. Der geringere elektrische Widerstand trägt zu einer zusätzlichen Leistung des Photovoltaik-Moduls um 6 bis 8 Watt bei.

ICI führt zudem eine lückenlose Zellarchitektur ein, die überlappende Solarzellen mit verdeckten Sammelschienen kombiniert, um sichtbare Lücken zwischen den Zellen zu beseitigen. Das vergrößert die aktive Fläche des Solarmoduls. So trägt dieses Design laut Longi zu einer zusätzlichen Modulleistung von bis zu 12 W bei. Zusammen steigern diese Innovationen die Solar-Modulleistung somit um bis zu 20 Watt.

Die bandlose Verbindung von ICI senkt laut Longi zudem die interne mechanische Belastung von 50 MPa auf 20 MPa, was einer Reduzierung um 60 % entspricht. Dadurch wird das Risiko von Mikrorissen während des Transports und der Installation verringert. ICI verfügt zudem über eine Metallfolienbarriere, die die Wasserdampfdurchlässigkeit (WVTR) um 90 % reduziert. Dies begrenzt das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die internen Komponenten vor feuchtigkeitsbedingtem Verschleiß. Dies ist laut Hersteller insbesondere in feuchten Klimazonen von Bedeutung. In Kombination mit der geringeren mechanischen Belastung durch die bandfreie Architektur des ICI stärkt dies die Beständigkeit des PV-Moduls gegen langfristigen Verschleiß.

Neue Solarmodul-Serie von Longi umfasst sechs Varianten

Die Hi-MO-X12-Serie baut auf der HPBC 2.0-Zelltechnologie von Longi auf. HPBC steht für Hybrid Passivated Back Contact und ist eine Rückkontakttechnologie. Das europäische Portfolio umfasst sechs Solarmodul-Varianten für den gewerblichen und industriellen Einsatz mit Nennleistungen von bis zu 690 W und einem maximalen Modulwirkungsgrad von 25,72 %. Die beiden EcoLife-Versionen für Photovoltaik-Anlagen von Privathaushalten verbinden ein einheitliches, spiegelglattes schwarzes Erscheinungsbild mit einer Leistung von bis zu 500 W. Die Auslieferung der Hi-MO X12-Module nach Europa soll im Januar 2027 beginnen.

Das Hi-MO X12 verfügt über eine 30-jährige Leistungsgarantie. Die Garantie gewährleistet laut Hersteller nach 30 Jahren mindestens 88,85 % der Nennleistung, wobei der Leistungsabfall im ersten Jahr maximal 1 % und danach jährlich maximal 0,35 % betragen soll.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH