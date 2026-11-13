Eine BET-Studie für den Niederspannungsbereich schlägt vor, die Photovoltaik-Einspeisung am Netzanschluss zu begrenzen, statt die Stromerzeugung insgesamt zu reduzieren. Das fordert auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE).

Das Beratungsunternehmen BET Consulting hat eine Studie zu einem einheitlichen Steuerungsrahmen in der Niederspannung vorgelegt. Die Studie entstand im Auftrag von Eon, EWE Netz, Netze BW und Stromnetz Berlin. Laut der Studie ist heute keine effiziente Steuerung von flexiblen Erzeugern oder Lasten möglich. Regulatorische Vergaben widersprächen sich und es gebe keinen Schutz des Photovoltaik-Eigenverbrauches. Der heutige Redispatch 2.0 ist laut Studie in der Niederspannung nicht umsetzbar. Die bestehenden Redispatch-Prozesse erfordern eine kontinuierlich arbeitende Daten- und Kommunikationskette aus Stammdatenpflege, Planungsdaten, Prognosen, Abrufen sowie bilanzieller Korrektur und finanzieller Entschädigung. Eine unveränderte Übertragung auf Millionen kleiner Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher würde jede Anlage in diese Prozesse einbinden und die Zuordnung eines Einsatzverantwortlichen erfordern. Da das nicht realistisch ist, sind neue Regelungen notwendig, um einen steuerbaren Netzanschluss zu ermöglichen.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) ordnet die Vorschläge vor dem Hintergrund seiner Forderungen nach vereinfachten technischen Vorgaben ein. „Die Studie zeigt praxisnahe Ansatzpunkte, um die Steuerung dezentraler Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen in der Niederspannung, also der Stromversorgung von Haushalten und kleineren Betrieben, zu vereinfachen“, sagt BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser. „Der BEE setzt sich seit Langem dafür ein, die technischen Rahmenbedingungen zu vereinheitlichen und damit die Umsetzung für Anlagenbetreiber, Installateure und Netzbetreiber zu erleichtern.

Der Ansatz, die Einspeisung am Netzanschluss zu begrenzen, statt die Stromerzeugung insgesamt zu reduzieren, decke sich ebenfalls mit den Forderungen des BEE. Gerade bei Haushalten könne man so der Strom aus Dach-PV-Anlagen effizienter nutzen und der Eigenverbrauch fördern. Angesichts der wachsenden Zahl von Wärmepumpen und Elektroautos sei das eine sinnvolle Strategie. „Zu kurz greift aus unserer Sicht allerdings die Überlegung, Anlagen bis 100 kW unabhängig von der Anzahl der Abregelungen pauschal zu entschädigen“, so Heinen-Esser.

Die BET-Studie „Der Steuerbare Netzanschluss als Zielbild für einen einheitlichen Steuerungsrahmen in der Niederspannung“ ist unter diesem Link zu finden.

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